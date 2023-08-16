Ставки дня в РПЛ: «Динамо» и «Урал» не проиграют, «Краснодар» решит все вопросы в первом тайме, а «Ростов» пропустит во втором

Сегодня в РПЛ 4 матча и Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает по одной интересной линии на каждый матч. Поехали!

«Динамо» не проиграет ЦСКА

Исторически так сложилось, что в братском дерби хозяева не проигрывают ЦСКА в 11 из 12 последних матчей в РПЛ. «Динамо» побеждает в трех матчах подряд, включая 3:2 на выезде с «Зенитом». Есть шанс на продолжение серии, поэтому тут осторожная ставка.

«Динамо» не проиграет за 1.68

«Ростов» пропустит во втором тайме от «Сочи»

«Сочи» забивает дома в 18 из последних 20 игр, команда Карпина пропускает на выезде в девяти матчах подряд, а во втором тайме в четырех! Коэффициент в порядке, поэтому и присматриваемся к нему (в лайве может подскочить еще сильнее).

«Сочи» забьет во втором тайме за 1.73

«Урал» не проиграет «Балтике»

«Балтика» – фаворит матча, однако команда Гончаренко на старте сезона умеет удивлять. Три подряд победы, не проигрывают в 7 из 8 последних матчей, приятный коэффициент на то, что не проиграет и сегодня.

«Урал» не проиграет за 1.59

«Краснодар» решит все вопросы в первом тайме против «Локомотива»

Первый тайм в матчах обеих команд – дело особое. Хозяева забивают в первые 45 минут в 7 из 8 последних матчей в РПЛ, а гости – пропускают в первом тайме на выезде в шести играх подряд. Жмем руки друг другу, коэффициент, что сегодня в первом тайме «быки» забьют идет за 1.72.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, Сергей Пивоваров, Владимир Астапкович, Владимир Федоренко

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