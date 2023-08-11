Ставки на понедельник: «Пари НН» и «Ахмат» подадут мало угловых, «МЮ» и «Атлетико» забьют после перерыва

Несколько главных европейских лиг уже стартовали, так что мы и в понедельник не остаемся без крутого футбола. Помимо матча РПЛ в своих лигах сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико». Прикидываем варианты для ставок.

«Пари НН» – «Ахмат»: вариант с тоталом угловых и – внезапно – против голов

В прошлом сезоне реже нижегородцев (3.69) угловые подавало лишь «Торпедо», грозненцы (4.57) застряли в середине таблицы. Сейчас из трех худших команд по угловым две – как раз эти соперники (между ними расположилась «Балтика»). У «Пари НН» – 1.67 за игру, у «Ахмата» – 3.67.

В этом сезоне РПЛ в матчах «Ахмата» и «Пари НН» подавалось больше восьми угловых только по одному разу. Сейчас в игре этих команд установлен коэффициент 1.83 на ТМ9.5 по угловым.

• В матче, где одна команда – верховая, а другая – сугубо низовая – рискованно придумывать что-либо со ставками на голы. Мы по прошлому сезону помним, что «Ахмат» не забил лишь в трех играх, а более чем в 2/3 матчей у него и его соперника проходил вариант «обе забьют».

Но в этом сезоне у грозненцев есть трудности – четыре проигранных матча из пяти во всех турнирах и только одна игра, где они забивали с игры. Гол «Крыльям» – с пенальти, голы ЦСКА – с двух пенальти, «Зениту» и «Балтике» не забили. «Пари НН», как мы помним, не забил пока ни одного мяча в РПЛ.

Букмекеры не зря видят эту игру сверхнизовой, так что ТМ2.5 за 1.58 не слишком выгоден. А что если остановиться на варианте «обе забьют – нет» за 1.76?

«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон»: внимание на голы после перерыва

В последней игре тура АПЛ фаворит очевиден – на победу «МЮ» 1.27, а на успех «Вулверхэмптона» – аж 10.75. Выгодной видится только фора -1.5 на «МЮ» за 1.82 и хозяева вполне способны ее пробить, но как сложится на самом старте – вопрос. Фора крупная, «МЮ» не очень надежен, разве что в лайве, возможно, будет смысл.

Обратимся к цифрам из прошлого сезона: «МЮ» забил больше половины голов во вторых таймах (32 из 58), «Вулверхэмптон» после перерыва больше половины пропустил (34 из 58). Здесь тяжело найти прямой подход вроде гола «МЮ» во втором тайме, так как он котируется лишь за 1.28, поэтому нужно маневрировать.

Если предположить, что «МЮ» мощно начнет, а во втором тайме как раз сыграет и статистика, то интереснее выглядит вариант с голами «МЮ» в обоих таймах за 1.88. Или же тотал голов «МЮ» во втором тайме больше 1.25 за 1.92. Хотя в последнем случае возвращаемся к вопросу – а почему бы в таком случае не взять фору -1.5.

«Атлетико» – «Гранада»: здесь тоже ждем второго тайма

Схожий пример. «Атлетико» в прошлом сезоне выделялся тем, что часто забивал во вторых таймах. Получилось 42 гола из 70 всего. «Гранада» – новичок, у нее не было особого перекоса в прошлом сезоне Сегунды, но пропущено после перерыва тоже чуть больше – 17 из 30.

Вариант с обязательным голом «Атлетико» во втором тайме скучен (1.33), а с его мячами в каждом из таймов – рискован (2.03). Возможно, сыграет ИТБ1 «Атлетико» во втором тайме за 1.68.

«Кадис» – «Алавес»: будем дремать до перерыва

«Кадис» – самая низовая команда прошлого сезона, а особенно скучно начинает матчи – лишь 12:17 по разнице мячей в первых таймах. У «Алавеса» в Сегунде тоже было нудное начало – 17:17, а во вторых таймах команда забила сразу на 13 мячей больше.

Казалось бы, ТМ на первый тайм очевиден, осталось выбрать. И тут начинаются препятствия, ведь букмекеры – не дураки: даже рискованный ТМ1 на первый тайм идет за невыгодные 1.51.

Возможно, стоит покрутить разные варианты. Например, «голы в обоих таймах – нет» за 1.615 или «любая команда забьет 2 и больше голов – нет» за 1.80. Можно, конечно, и рискнуть с фактически 0:0 в первом тайме (ТМ0.5 за 2.30), но это уже перебор – слишком порой непредсказуемы стартовые матчи.

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Матч «Пари НН» – «Ахмат» начнется в 19:30 по московскому времени, «МЮ» примет «Вулверхэмптон» в 22:00, спустя полчаса стартует игра «Атлетико» – «Гранада».

Фото: «Ахмат», globallookpress.com / IMAGO/Paul Chesterton / Joaquin Corchero