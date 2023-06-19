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В 200-м матче Роналду будут голы, Бельгия обыграет Эстонию в первом тайме: на что поставить в квалификации Евро

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Прошлым вечером у нас зашло пять прогнозов из семи, но и варианты были интересные. 20 июня состоятся 11 матчей квалификации к Евро-2024 – здесь уже ярких тенденций меньше. Но мы в любом случае выделим что-то любопытное и озвучим риски.

Важно помнить: мы не призываем делать ставки по предлагаемым вариантам – мы лишь обращаем внимание на интересные тенденции и цифры. Решение воспользоваться ими или нет остается полностью за вами.

Эстония – Бельгия: победа Бельгии в первом тайме – за 1.67

Сразу поспорим с этим вариантом – нельзя сказать, что Эстония слаба в первом тайме, ведь она всего трижды проигрывала его в последних 15 матчах – против Венгрии, Аргентины и Кипра. Но из серьезных соперников за это время были, пожалуй, только Венгрия, Аргентина и Австрия.

Да и Бельгия не очень часто побеждает до перерыва (в 6 из последних 15 матчей), но и уровень соперников был иной. Зато при Доменико Тедеско бельгийцы выиграли первые таймы у шведов и немцев.

Они также побеждали Эстонию в первых таймах в 7 из 8 личных матчей. Если брать современную команду и выезд в Эстонию, то это происходило в 2021-м (2:1 в первом тайме) и 2016-м (1:0).

В пользу этого варианта говорит, скорее, не статистика, а желание гораздо более классной сборной решить судьбу матча заранее, как это нередко происходит в подобных играх. Но тут еще стоит крепко подумать.

Шотландия – Грузия: ТМ9,5 по угловым – за 1.60

В последних трех матчах с участием сборной Шотландии назначается не больше девяти угловых. Если взять последние полтора года, то такой тотал пробивался в 5 из 7 ее домашних матчей.

У Грузии – аналогично – в трех последних играх, где велась такая статистика, было подано не больше девяти угловых, а ТМ9,5 прошел в 5 из 7 гостевых игр с 2021-го.

В чем риск: если взглянуть на общую статистику за 2022 и 2023, то этот тотал у команд проходит далеко не всегда – у Шотландии в 6 из 13 матчей, у Грузии – в 7 из 11.

Болгария – Сербия: ТМ4,5 по желтым карточкам – за 1.62

Такой тотал был пробит у сборной Болгарии в 6 из последних 8 матчей, а у Сербии – в 13 играх из последних 16 за эти полтора года.

С другой стороны, столкновение двух балканских стран – потенциально горячее. Например, с 2021-го у Болгарии был тихий матч с Черногорией (одна желтая), но жесткий с Северной Македонией (10 желтых, одна красная), а в другом с ней же были лишь четыре желтые. Или товарищеская игра с Хорватией – там соперники схватили по удалению. Как пойдет – непредсказуемо.

Обслуживать матч будет Крейг Поусон. В АПЛ за этот сезон ТМ4,5 по желтым карточкам в играх с его участием был пробит в 15 случаях из 21.

Фарерские острова – Албания: гол Албании во втором тайме – за 1.68

Фареры в 9 из последних 11 игр неизменно пропускали во втором тайме, убереглись только в двух матчах с одним и тем же соперником – Литвой. В предыдущих шести матчах соперники забивали в ворота Фарер по голу после перерыва.

Албания из последних 11 матчей не забивала только в трех. За последние полтора года от нее пропускали даже Италия и Испания. Если взять прошлые шесть игр, где Албания отмечалась хотя бы голом, то выйдет 5 из 8 забитых голов именно во вторых таймах.

Исландия – Португалия: ТБ2,5 – за 1.67

Исландцы в целом не очень результативная команда, но в 2023-м с ними весело – 4 верховых матча из 5. Если не обращать внимания на зимние товарищеские игры – три верха в квалификации Евро: отгрузили семь Лихтенштейну, получили три от боснийцев, сыграли 1:2 со словаками.

Португалия при Роберто Мартинесе тоже результативная – Люксембургу, Лихтенштейну и Боснии влетело 13 голов в общей сложности. А атакующий потенциал португальцев и так заточен на верх по умолчанию.

Кстати, это еще и 200-й матч Криштиану Роналду за сборную (да-да, очередной рекорд). Мотивация будет зашкаливать.

Лихтенштейн – Словакия: ТМ3,5 – за 2,1 или ТМ4 – за 1,66

Вариант с любым низом изначально кажется спорным, учитывая, что Лихтенштейн отхватил 11 голов от Португалии и Исландии в двух матчах, да еще и уступил 0:2 Люксембургу. Хотя если брать сухую статистику, то четыре и больше голов в матчах Лихтенштейна забивалось лишь дважды из последних десяти матчей. Но из этих десяти – шесть в Лиге наций против Андорры, Молдовы и Латвии.

А что у Словакии? ТМ3,5 у нее пробивался в 12 из 13 матчей за последние полтора года. Больше двух голов словаки за это время никому не забивали. Например, весной Люксембург они даже не обыграли.

На ТМ4 низковат коэффициент, но в целом можно рассмотреть и такой вариант.

Босния и Герцеговина – Люксембург: гол Боснии в первом тайме – за 1,74

За последний год боснийцы играли дома четырежды. 5 из 8 голов они забили в первых таймах. Люксембург в последних четырех матчах с пропущенными мячами получил 7 из 12 голов до перерыва.

Недостаток здесь в том, что статистика узковата, да и Люксембург нередко играет на ноль – к примеру, из последних пяти матчей он отыграл всухую три – кроме Лихтенштейна против Словакии и Болгарии. И все же вариант любопытный, учитывая игру Боснии при своих трибунах. 

Кто и когда сыграет 20 июня в отборочном турнире Евро-2024

Все матчи пройдут в 21:45 по московскому времени:

• Австрия – Швеция;

• Босния и Герцеговина – Люксембург;

• Болгария – Сербия;

• Эстония – Бельгия;

• Фарерские острова – Албания;

• Венгрия – Литва;

• Исландия – Португалия;

• Лихтенштейн – Словакия;

• Молдова – Польша;

• Норвегия – Кипр;

• Шотландия – Грузия;

Дальше матчи сборных в квалификации к Евро-2024 пройдут осенью – 7-12 сентября, 12-17 октября и 16-21 ноября. Следующей весной состоятся стыковые матчи: полуфиналы – 21 марта, финалы – 26-го.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Фото: globallookpress.com / Panoramic / IMAGO/Paul Marriott /  ÃLvaro Isidoro/Global Imagens/A / Tomi Hänninen

2 комментария

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Hella black
Ну по игре и содержанию,ваш Роналду полный ноль. Он забьёт только если на пустые выведут или на точку укажут,остальное всё вата в его исполнении.
+2
0
+2
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Ренат Нургалиев
Ответ Hella black
Ну по игре и содержанию,ваш Роналду полный ноль. Он забьёт только если на пустые выведут или на точку укажут,остальное всё вата в его исполнении.
Так и получилось
0
0
0
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