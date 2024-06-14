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Кто играет за Германию? А за Италию? Тест на знание составов участников Евро-2024

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Евро-2024 вот-вот начнется, и команды готовы к главному футбольному турниру лета. И уже все определились с игроками, которые поедут на чемпионат Европы в Германию.

Давайте проверим, как хорошо вы знаете участников предстоящего Евро! Пройдите тест БЕТСИТИ на знание звезд, участвуйте в акции и забирайте бонус 2000 ₽ по промокоду 2000BET.

logoСборная Турции по футболу
logoСборная Италии по футболу
logoСборная Сербии по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoЕвро-2024
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Испании по футболу
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1 комментарий
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Бабича не знал, РПЛ не смотрю, в остальном изи конечно
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