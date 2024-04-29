Тест: забьете пенальти в Лиге чемпионов? У вас 10 попыток

Послематчевая серия на диване.

В этом розыгрыше Лиги чемпионов было уже три серии пенальти, и, возможно, в полуфиналах и финале нас снова ждут 11-метровые. Лучший способ подготовиться к ним – пройти тест по пенальти в ЛЧ.

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