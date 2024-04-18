Из чего сделан Кубок Гагарина? А выше ли он Кубка Стэнли? Тест про главный трофей КХЛ
Совсем скоро Кубок Гагарина узнает нового обладателя. А хорошо ли вы знаете главный трофей отечественного хоккея. Давайте проверим: отличите правдивый факт про кубок от придуманного нами?
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Может, конечно, я ничего не понимаю в искусстве)))