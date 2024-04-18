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1 мин.

Из чего сделан Кубок Гагарина? А выше ли он Кубка Стэнли? Тест про главный трофей КХЛ

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Совсем скоро Кубок Гагарина узнает нового обладателя. А хорошо ли вы знаете главный трофей отечественного хоккея. Давайте проверим: отличите правдивый факт про кубок от придуманного нами?

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4 комментария
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Самый красивый трофей!
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Видел и держал в руках его..по моему скромному мнению, он никакой..нет в нем ничего, что вызывало бы трепет, восторг, желание им обладать..чашка с несуразными приклеенными шайбами к нему
Может, конечно, я ничего не понимаю в искусстве)))
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Ответ дикийоскар
Не выше, а длиннее
У тебя может и длиннее, а кубок выше.
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