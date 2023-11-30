БЕТСИТИ
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Спецпроект

Большинство читателей Sports.ru адекватно оценивают Леброна, но 6% считают Карри гигантом. Это спецпроект про рост баскетболистов

Стефен Карри Стефен Карри
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
НБА НБА
Баскетбол Баскетбол

Недавно мы вместе с БЕТСИТИ выпустили тест про НБА, в котором задали вам один простой вопрос, интересующий всех, кто следит за баскетболом – кто выше? Дюрэнт или Леброн? Лиллард или Уэстбрук? И может ли кто-то превзойти в росте Виктора Вембаньяму?

В нашу игру сыграли более 20 тысяч уникальных пользователей, и в конце теста мы показали им статистику ответов, из которой видно, когда читатели Sports.ru правы в оценке роста баскетболистов (например, с Леброном), а где чаще всего ошибаются (не повезло Кайри Ирвингу).

Чтобы не перегружать вас цифрами, мы нарисовали картинку, где отмечены самые интересные факты.

И не забудьте пройти тест, если еще не сделали это!

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