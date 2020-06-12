Кто лучший бомбардир АПЛ? Сколько голов забил Холанд в первом матче за «Боруссию»? Тест про футбол до карантина Теги премьер-лига Россия Ла Лига лига 1 Франция премьер-лига Англия Sports.ru серия А Италия бундеслига Германия натив Betcity Ставки Футбол возвращается: в Германии играют уже давно, на этой неделе рестарт Ла Лиги и матчи Кубка Италии. Тест Sports.ru и BETCITY поможет вам вспомнить, что случилось в футболе до карантина. Сразу предупреждаем: начинается просто, а дальше сложно.
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