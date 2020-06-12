Кто лучший бомбардир АПЛ? Сколько голов забил Холанд в первом матче за «Боруссию»? Тест про футбол до карантина

Футбол возвращается: в Германии играют уже давно, на этой неделе рестарт Ла Лиги и матчи Кубка Италии. Тест Sports.ru и BETCITY поможет вам вспомнить, что случилось в футболе до карантина. Сразу предупреждаем: начинается просто, а дальше сложно.