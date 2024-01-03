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«Барса» готова отдать «Жироне» 18-летнего «монстра», чтобы ускорить подписание Гарсии

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«Барселона» рассматривает возможность включения Микаила «Монстра» Файе в сделку по приобретению Алейша Гарсии из «Жироны», сообщает Хави Канальс из Diario Sport.

«Барселона» уверена, что подпишет Гарсию в этом месяце за 12 млн евро, и включение в сделку перспективного Файе может ускорить процесс.

Однако, по слухам, «Барселона» заинтересована лишь в том, чтобы отправить Файе в «Жирону» на правах аренды. Подобным образом «Барса» поступила, когда Пабло Торре был отправлен в аренду в каталонский клуб в рамках сделки по Ориолю Ромеу.

Если Файе перейдет в «Жирону» на правах аренды, то число арендованных игроков «Барсы» в этом клубе достигнет трех, а Эрик Гарсия и Торре уже входят в состав первой команды.

Между тем, «Барселона» уже на семь очков отстает от «Жироны». Подписание Гарсии может помочь «Барсе» сократить отставание и ослабить шансы конкурентов на титул.

В то же время Файе может усилить оборону «Жироны», которая в этом сезоне не была лучшей. Несмотря на удачное выступление, в этом сезоне «Жирона» одержала всего пять побед в 18 матчах Ла Лиги.

9 комментариев
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Какие 5 побед??? Что вы несете
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Ответ nurikkkk
Я бы на месте Жироны послал куда подальше Барсу.... Тут у Жироны Чемпионский кубок в перспективе, и какой смысл отдавать конкуренту по среди сезона ключевого игрока?
Так Барса может просто отступные выплатить и забрать игрока. По примеру, как с Неймаром и ПСЖ было. Как клуб бы не хотел. Удержать при отступных не получится
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А вот идея - огонь!!🔥 Пацан получает опыт, приходит и выкидывает Араухо на банку!!!
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Я бы на месте Жироны послал куда подальше Барсу....
Тут у Жироны Чемпионский кубок в перспективе, и какой смысл отдавать конкуренту по среди сезона ключевого игрока?
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Уф, пронесло! Я уж подумал, что Барса хочет отдать Файе насовсем, аренда отличный вариант, любой другой будет преступлением. Микаил талантливейший защитник, уверен, у которого впереди прекрасное будущее
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5 побед в 18 матчах?) И как они умудряются делить 1-е место с Реалом))
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5 побед?
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Ответ A1190
А вот идея - огонь!!🔥 Пацан получает опыт, приходит и выкидывает Араухо на банку!!!
Тогда лучше в Баварию за 150млн его пусть выкинет
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