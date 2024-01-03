«Барса» готова отдать «Жироне» 18-летнего «монстра», чтобы ускорить подписание Гарсии

«Барселона» рассматривает возможность включения Микаила «Монстра» Файе в сделку по приобретению Алейша Гарсии из «Жироны», сообщает Хави Канальс из Diario Sport.

«Барселона» уверена, что подпишет Гарсию в этом месяце за 12 млн евро, и включение в сделку перспективного Файе может ускорить процесс.

Однако, по слухам, «Барселона» заинтересована лишь в том, чтобы отправить Файе в «Жирону» на правах аренды. Подобным образом «Барса» поступила, когда Пабло Торре был отправлен в аренду в каталонский клуб в рамках сделки по Ориолю Ромеу.

Если Файе перейдет в «Жирону» на правах аренды, то число арендованных игроков «Барсы» в этом клубе достигнет трех, а Эрик Гарсия и Торре уже входят в состав первой команды.

Между тем, «Барселона» уже на семь очков отстает от «Жироны». Подписание Гарсии может помочь «Барсе» сократить отставание и ослабить шансы конкурентов на титул.

В то же время Файе может усилить оборону «Жироны», которая в этом сезоне не была лучшей. Несмотря на удачное выступление, в этом сезоне «Жирона» одержала всего пять побед в 18 матчах Ла Лиги.