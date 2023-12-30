❗ «Барселона» хочет подписать в январе одного из лидеров сенсационной «Жироны». Вероятность трансфера не исключает даже президент клуба 😲

«Я не знаю, правда ли, что «Барса» хочет Алеиша Гарсию. Он наш игрок, и это то, что имеет значение прямо сейчас.

Прежде всего мы хотим, чтобы все наши игроки остались в клубе.

Есть только один пункт, который может заставить игрока уйти. Алеиш полностью вовлечен в сезон и наш проект.

Он счастлив и будет продолжать, если не случится ничего нового», - заявил президент «Жироны» Дельфи Гели.

Сообщается, что Алеиш Гарсия может уйти из клуба, если «Барса» заплатит сумму отступных. Президент «Жироны» не исключает, что «Барселона» может подписать игрока, когда откроется январское трансферное окно.

Согласно источникам, оговорка об отступных в контракте Гарсии предполагает компенсацию в размере €20 млн.

26-летний полузащитник забил три мяча и отдал четыре результативные передачи в 18 играх сезона.