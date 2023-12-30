FC Barcelona
Блог

❗ «Барселона» хочет подписать в январе одного из лидеров сенсационной «Жироны». Вероятность трансфера не исключает даже президент клуба 😲

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Жирона Жирона
Ла Лига Ла Лига
Алеиш Гарсия Алеиш Гарсия
Футбол Футбол

«Я не знаю, правда ли, что «Барса» хочет Алеиша Гарсию. Он наш игрок, и это то, что имеет значение прямо сейчас.

Прежде всего мы хотим, чтобы все наши игроки остались в клубе.

Есть только один пункт, который может заставить игрока уйти. Алеиш полностью вовлечен в сезон и наш проект.

Он счастлив и будет продолжать, если не случится ничего нового», - заявил президент «Жироны» Дельфи Гели.

Сообщается, что Алеиш Гарсия может уйти из клуба, если «Барса» заплатит сумму отступных. Президент «Жироны» не исключает, что «Барселона» может подписать игрока, когда откроется январское трансферное окно.

Согласно источникам, оговорка об отступных в контракте Гарсии предполагает компенсацию в размере €20 млн.

26-летний полузащитник забил три мяча и отдал четыре результативные передачи в 18 играх сезона.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лидер Жироны - это Довбик! Но на него Барса может только облизываться, ибо цена для Барсы неподъёмная! Да и не пойдет он в Барсу... Летом его скорее всего продадут в какой-нибудь, топ-клуб за огромные деньги...
+1
-1
0
Игрок не плохой , но не факт что заиграет в Барселоне . Все таки Хави не системный тренер и игроки под его руководством не раскрываются в лучшую сторону . Конечно хочу ошибаться и верить , но увы это правда .
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий