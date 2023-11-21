🥳 Хорошие новости для «Барселоны»: есть отличный шанс сохранить Феликса еще на один сезон

«Барселона» получила хорошие новости, касающиеся возможности подписания Жоау Феликса на следующий сезон.

По данным Sport.es, «Атлетико» не намерен возвращать португальца в команду, независимо от того, насколько хорошо он проявит себя в «Барселоне».

«Матрасники» готовы рассмотреть вариант с продлением аренды игрока.

Достоверные источники выяснили, что полноценный трансфер Феликса обойдется потенциальному покупателю в 80 миллионов евро, но учитывая финансовые трудности каталонцев, этот вариант маловероятен.

Феликс провел за «Барселону» 14 матчей, в которых забил три мяча.