🥳 Хорошие новости для «Барселоны»: есть отличный шанс сохранить Феликса еще на один сезон
«Барселона» получила хорошие новости, касающиеся возможности подписания Жоау Феликса на следующий сезон.
По данным Sport.es, «Атлетико» не намерен возвращать португальца в команду, независимо от того, насколько хорошо он проявит себя в «Барселоне».
«Матрасники» готовы рассмотреть вариант с продлением аренды игрока.
Достоверные источники выяснили, что полноценный трансфер Феликса обойдется потенциальному покупателю в 80 миллионов евро, но учитывая финансовые трудности каталонцев, этот вариант маловероятен.
Феликс провел за «Барселону» 14 матчей, в которых забил три мяча.
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