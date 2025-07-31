🎥 Есть первое голевое действие Рэшфорда за «Барсу»! Помог оформить разгром 7:3

«Барселона» не пожалела южнокорейский «Сеул», в предсезонном матче каталонцы разгромили соперника со счетом 7:3. По дублю оформили Торрес и Ямаль, у Гави 1+1 по «гол+пас», за каталонцев также забили Левандовски и Кристенсен.

Седьмой мяч «блауграны» числится за авторством Феррана, а ассистировал ему Маркус Рэшфорд – это первое голевое действие англичанина за «Барсу».

Маркус отметился во второй встрече за новый клуб. В матче с «Сеулом» он отыграл 45 минут, до этого провел на поле 33 минуты против «Виссел Кобе».

В Сеуле Рэшфорд встретил старого знакомого по «Ман Юнайтед» – Джесси Лингарда. У парней в копилке 152 совместных матча за сборную Англии и «красных дьяволов», 6 538 минут на поле.

Может, Маркус сможет забить в следующем матче тура?