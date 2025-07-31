🎥 Что творит Ямаль! За тайм оформил дубль, усадил соперника на газон
«Барса» со счетом 7:3 разгромила «Сеул» в матче предсезонного тура команды по Азии. Для Ламина Ямаля игра стала второй под 10-м номером, за тайм, проведенный на поле, юноша оформил дубль.
На 14-й минуте его передача в штрафную не прошла, Ламин не растерялся, сместился и точно пробил по отскочившему мячу.
Отпраздновал в стиле Леброна.
А в конце первого тайма вновь вывел каталонцев вперед, до этого усадив соперника на газон.
После игры радовался в интервью:
«Это была моя детская мечта – забить в этой футболке и под этим номером. Это нечто особенное. Я очень рад победе команды и тому, что получилось забить».
Полностью реабилитировался за неудачи в предыдущем матче.
🎥 Левандовски учит Ямаля драться прямо на тренировках! Ламин называет себя «папой» Роберта 😁
Хейтеры отдыхают.)))