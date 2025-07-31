🎥 Что творит Ямаль! За тайм оформил дубль, усадил соперника на газон

«Барса» со счетом 7:3 разгромила «Сеул» в матче предсезонного тура команды по Азии. Для Ламина Ямаля игра стала второй под 10-м номером, за тайм, проведенный на поле, юноша оформил дубль.

На 14-й минуте его передача в штрафную не прошла, Ламин не растерялся, сместился и точно пробил по отскочившему мячу.

Отпраздновал в стиле Леброна.

А в конце первого тайма вновь вывел каталонцев вперед, до этого усадив соперника на газон.

После игры радовался в интервью:

«Это была моя детская мечта – забить в этой футболке и под этим номером. Это нечто особенное. Я очень рад победе команды и тому, что получилось забить».

Полностью реабилитировался за неудачи в предыдущем матче.

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