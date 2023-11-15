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«Все зависит от его выступлений». Деку оценил шансы Ансу Фати вернуться в «Барсу»

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Деку оценил перспективы Ансу Фати вернуться в «Барселону».

«Конечно, Ансу Фати может вернуться сюда, ведь он отдан в аренду в «Брайтон». Он молод, теперь он счастлив.

Я думаю, что «Брайтон» был хорошим выбором для постоянной практики. Мы следим за его прогрессом. Все зависит от его выступлений. Но Ансу наверняка сможет вернуться в «Барсу», - заявил спортивный директор «Барселоны».

Напомним, что Ансу сыграл 13 матчей за «Брайтон» в этом сезоне, забив четыре мяча и отдав одну голевую передачу.

А стоит ли?

1 комментарий

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yulay
за 6.5 матчей 4+1 - неплохая статистика.
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