Какой справедливый счет в матче «Барсы» и «Гранады»? Это не понравится фанатам каталонцев

В воскресенье «Барселона» сыграла вничью с «Гранадой» (2:2).

«Барса» доминировала на протяжении большей части игры и была лучше на протяжении значительных отрезков времени.

Каиалонцам удалось создать 3,83 xG (ожидаемых голов) по сравнению с 0,80 xG соперника. Команда Хави нанесла 22 удара по воротам, из них 10 в створ. У «Гранады» было всего семь попыток, только две из которых в створ – и обе завершились голами.

Еще хуже то, что у «Барсы» по самой странной причине был отменен гол. Если бы судейские решения были не в пользу «Барсы», и «Барса» действовала бы более эффективно, то справедливый счет был бы 4:1.