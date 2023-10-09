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Какой справедливый счет в матче «Барсы» и «Гранады»? Это не понравится фанатам каталонцев

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В воскресенье «Барселона» сыграла вничью с «Гранадой» (2:2).

«Барса» доминировала на протяжении большей части игры и была лучше на протяжении значительных отрезков времени.

Каиалонцам удалось создать 3,83 xG (ожидаемых голов) по сравнению с 0,80 xG соперника. Команда Хави нанесла 22 удара по воротам, из них 10 в створ. У «Гранады» было всего семь попыток, только две из которых в створ – и обе завершились голами.

Еще хуже то, что у «Барсы» по самой странной причине был отменен гол. Если бы судейские решения были не в пользу «Барсы», и «Барса» действовала бы более эффективно, то справедливый счет был бы 4:1.

Granada vs Barcelona, La Liga: Final Score 2-2, Barça rescue point in wild game on the road - Barca Blaugranes

4 комментария

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Алексей Дустов
Гранада пусть скажет спасибо своему киперу. Феррейра спасал будь здоров.
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olimbek
Ответ zzzeeerrrooo
Моментов куча , но тер Стеген вообще не спасает , особенно в гостевых матчах половина ударов в створ заканчиваются голом
Первый гол отскок от газона, второй провал защов, какие претензии к Штегену?
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Rachid
Барселона должна выходить на любой матч, как на самый решающий и не пропускать голы первой- тогда всё станет гораздо проще и победы придут, как в играх с топами - так и с аутсайдерами)
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