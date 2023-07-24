11 комментариев

ПСЖ заинтересован в приобретении четырех игроков «Барсы» в обмен на Килиана Мбаппе, сообщает Diario Sport. В список вошли Гави, Усман Дембеле, Жуль Кунде и Френки де Йонг.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость всех 4 игроков составляет 285 млн. евро.

Новый тренер «ПСЖ» Луис Энрике является большим поклонником Гави и хотел бы видеть юношу в своей полузащите. На сегодняшний день стоимость Гави составляет 90 млн евро. Однако у «Барсы» есть клаусула о его освобождении за 1 млрд евро.

Вряд ли «Барса» согласится отдать всех четырех игроков в обмен на одного. Это невероятно ослабит костяк команды и сделает ее уязвимой в ключевых зонах вне зависимости от того, что Мбаппе будет делать на поле.

Как уже писал Жерар Ромеро, «Барсе» вряд ли удастся подписать Мбаппе этим летом.