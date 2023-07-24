FC BARCELONA
Блог

4 игрока «Барсы», которые интерсуют «ПСЖ», стоят 285 млн евро. Их могут обменять на Мбаппе

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Усман Дембеле Усман Дембеле
Жюль Кунде Жюль Кунде
Френки де Йонг Френки де Йонг
Гави Гави
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

ПСЖ заинтересован в приобретении четырех игроков «Барсы» в обмен на Килиана Мбаппе, сообщает Diario Sport. В список вошли Гави, Усман Дембеле, Жуль Кунде и Френки де Йонг.

4 Barca players PSG would want in exchange for Mbappe named

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость всех 4 игроков составляет 285 млн. евро.

Новый тренер «ПСЖ» Луис Энрике является большим поклонником Гави и хотел бы видеть юношу в своей полузащите. На сегодняшний день стоимость Гави составляет 90 млн евро. Однако у «Барсы» есть клаусула о его освобождении за 1 млрд евро.

Вряд ли «Барса» согласится отдать всех четырех игроков в обмен на одного. Это невероятно ослабит костяк команды и сделает ее уязвимой в ключевых зонах вне зависимости от того, что Мбаппе будет делать на поле.

Как уже писал Жерар Ромеро, «Барсе» вряд ли удастся подписать Мбаппе этим летом.

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Мальковский
это очень не выгодно для Барсы 4 игрока старта вместо 1 разбалаванного француза с огромной зп
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Мальковский
лучше дайте им лангле,дэста,кисье,тормаза,Фати и кальядо
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Мальковский
Ответ Никита Мальковский
лучше дайте им лангле,дэста,кисье,тормаза,Фати и кальядо
ещё Гарсию
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Feniks91
Ага точно,ещё че,за одного мбаппе на нужен он,это 4 великолепных игрока ,не один Мбаппе не стоит их
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ophiomorph
В детстве самые хитрожопые так любили делать: предлагали кучу всякого за то, что они хотели.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abzal Sagidoldanov
Офигели что-ли? Не думаю что Мбаппе заиграет в Барселоне. Тем более эти четверо нам нужны
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
shafigullin.manufacture
У Гави клаусула лярд. Прямой обмен с доплатой от ПСЖ получается)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
прощай Роналду
В итоге перейдёт в Барсу бесплатно через год а ПСГ купит Торреса, Деста, Фати и Кунде за 200млн)😎👍🏻
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
Ну ещё бы Энрике не хотел Гави, щедрые откаты ведь получал в сборной, надо продолжить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
chiscuid
Мбаппе в Барсе - это сюр) но от такой возможности не отказываются, будь я Барсой, то предложил бы за черепашку - Левандовского, Дембеле, Де Йонга и Кунде.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladimir Berezin
Ответ Никита Мальковский
лучше дайте им лангле,дэста,кисье,тормаза,Фати и кальядо
кольядо уже в бетисе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий