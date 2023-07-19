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😳😳😳 «Меня заманивала та сумма, которую он предложил. Но я бы не покинул Мадрид даже за все золото мира». Бартомеу в 2018 году звал Иско в «Барсу»

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Бывший полузащитник «Реала» Иско признался, что экс-президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу активно пытался подписать его в 2018 году.

«Бартомеу позвонил мне. Меня заманивала та сумма, которую он предложил.

Isco will zu Barcelona wechseln, um Real Madrids Präsidenten Florentino Perez zu trotzen - Fußball | Tribuna.com

Но у меня было все отлично в «Мадриде». У нас была невероятная команда с потрясающей атмосферой в раздевалке. Это была команда моей мечты, в которой я выиграл все, о чем мечтал.

Я бы не покинул Мадрид даже за все золото мира. Город был прекрасен. Я знал, что нигде не смогу так наслаждаться жизнью», - заявил Иско.

Иско в данный момент находится в статусе свободного агента. Он расторг контракт с «Севильей».

Может и хорошо, что не подписали?

1 комментарий

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Александр Опёнышев
А теперь настала очередь недоумков из комментариев, которые опровергают тот факт, что бартомеуч каждому новому игроку рисовал заоблачные цифры в контрактах, от которых Барса страдает и будет страдать ещё несколько лет
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