😳😳😳 «Меня заманивала та сумма, которую он предложил. Но я бы не покинул Мадрид даже за все золото мира». Бартомеу в 2018 году звал Иско в «Барсу»
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Бывший полузащитник «Реала» Иско признался, что экс-президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу активно пытался подписать его в 2018 году.
«Бартомеу позвонил мне. Меня заманивала та сумма, которую он предложил.
Но у меня было все отлично в «Мадриде». У нас была невероятная команда с потрясающей атмосферой в раздевалке. Это была команда моей мечты, в которой я выиграл все, о чем мечтал.
Я бы не покинул Мадрид даже за все золото мира. Город был прекрасен. Я знал, что нигде не смогу так наслаждаться жизнью», - заявил Иско.
Иско в данный момент находится в статусе свободного агента. Он расторг контракт с «Севильей».
Может и хорошо, что не подписали?
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