Верим?

Бывший полузащитник «Реала» Иско признался, что экс-президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу активно пытался подписать его в 2018 году.

«Бартомеу позвонил мне. Меня заманивала та сумма, которую он предложил.

Но у меня было все отлично в «Мадриде». У нас была невероятная команда с потрясающей атмосферой в раздевалке. Это была команда моей мечты, в которой я выиграл все, о чем мечтал.

Я бы не покинул Мадрид даже за все золото мира. Город был прекрасен. Я знал, что нигде не смогу так наслаждаться жизнью», - заявил Иско.

Иско в данный момент находится в статусе свободного агента. Он расторг контракт с «Севильей».

Может и хорошо, что не подписали?