Летом Жорди Альба расстанется с «Барселоной». По информации Фабрицио Романо, защитник решил уйти, чтобы помочь «блаугране» в сложной финансовой ситуации.

Наконец сам Альба прокомментировал свой выбор. Слова Жорди передает издание Relevo:

«Я принял крайне взвешенное решение. Думаю, что отойти в сторону было лучшим вариантом. Так я и поступил. Меня поддержали многие люди. Болельщики всегда поддерживали меня в моменты, когда у меня что-то не получалось. Я всегда получал поддержку и чувствовал привязанность на улицах города, я чувствовал себя очень любимым.

Это мое решение. Я думаю, что поступаю правильно и ухожу в подходящий момент. Принять это решение было нелегко, прощание на «Камп Ноу» будет для меня непростым моментом».

Жорди также поделился планами на будущее:

«Честно говоря, на сегодняшний день у меня нет договоренностей ни с одним клубом. Посмотрим, где я продолжу карьеру».

По информации Mаrca, правительство Саудовской Аравии хочет воссоединить Альбу и Месси в «Аль-Хилале». Diario Sport сообщает, что к защитнику проявляют интерес «Интер» и «Ювентус».

В «Барселоне» Жорди провел 11 лет. «Блауграна» навсегда останется его домом.