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Альба впервые прокомментировал свое решение покинуть «Барселону». Заодно Жорди поделился планами на будущее

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Летом Жорди Альба расстанется с «Барселоной». По информации Фабрицио Романо, защитник решил уйти, чтобы помочь «блаугране» в сложной финансовой ситуации.

Наконец сам Альба прокомментировал свой выбор. Слова Жорди передает издание Relevo:

«Я принял крайне взвешенное решение. Думаю, что отойти в сторону было лучшим вариантом. Так я и поступил. Меня поддержали многие люди. Болельщики всегда поддерживали меня в моменты, когда у меня что-то не получалось. Я всегда получал поддержку и чувствовал привязанность на улицах города, я чувствовал себя очень любимым.

Это мое решение. Я думаю, что поступаю правильно и ухожу в подходящий момент. Принять это решение было нелегко, прощание на «Камп Ноу» будет для меня непростым моментом».

Жорди также поделился планами на будущее:

«Честно говоря, на сегодняшний день у меня нет договоренностей ни с одним клубом. Посмотрим, где я продолжу карьеру».

По информации Mаrca, правительство Саудовской Аравии хочет воссоединить Альбу и Месси в «Аль-Хилале». Diario Sport сообщает, что к защитнику проявляют интерес «Интер» и «Ювентус».

В «Барселоне» Жорди провел 11 лет. «Блауграна» навсегда останется его домом.

6 комментариев

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TemaGovnoed
Ответ UnforgivenX2
Год назад надо было уходить, но сидел с ЗП 20М, косплеил Бэйла/Азара. Слава яйцам, нашёлся Аль-Хиляль, забравший Бусю с ним, убрав из ведомости платёжной примерно 40 лямов...
Не сидел, играл в основе, потом уже пришел Алонсо и начал проявлять себя Бальде, и Альба сел на скамейку
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UnforgivenX2
Ответ TemaGovnoed
Не сидел, играл в основе, потом уже пришел Алонсо и начал проявлять себя Бальде, и Альба сел на скамейку
его Хави сразу посадил на банку, потому что тот не ушёл в Интер. да, очевидно, что на старте сезона он был сильнее Бальде, но в жизни не работает только 1 фактор. даже Месси ушёл в своё время...
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Rachid
Всё что не делается - только к лучшему.
Молодец, Жорди - он хорошо играл и приносил пользу Барселоне!
Хочется пожелать ему Удачи и Везения в продолжении дальнейшей карьеры..!!…
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Maliw Ali
Он бы и этот год хорошо отбегал и следующий отбегает не плохо , но возможно уже со спадом .
Симуляции его бесили , в остальном же , всегда был на уровне.
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TemaGovnoed
Ответ UnforgivenX2
его Хави сразу посадил на банку, потому что тот не ушёл в Интер. да, очевидно, что на старте сезона он был сильнее Бальде, но в жизни не работает только 1 фактор. даже Месси ушёл в своё время...
Ну я тоже считаю, что ему надо было уйти раньше, но играть больше некому было
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