FC BARCELONA
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📹«Твое место в основе под вопросом». Брат Педри потроллил Тер Стегена

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Вряд ли немец успел забеспокоиться.

После матча с «Сосьедадом» родственникам игроков «Барселоны» разрешили выйти на поле «Камп Ноу» и отпраздновать титул Ла Лиги.

Сперва родители Педри мило фоткались с Усманом Дембеле.

А потом отец молодого хавбека блауграны встал на ворота и попробовал себя в необычной роли: попытался отбить с нескольких метров не мяч, а... пиджак. И у него это получилось! Брат Педри запостил это видео, а также оставил комментарий следующего содержания: «Марк-Андре [Тер Стеген], я не знаю, получишь ли ты место в команде на следующий сезон».

Что касается Марка-Андре тер Стегена, то вряд ли ему стоит беспокоиться за место первого номера, ведь в этом сезоне он стал одним из лучших игроков команды.

5 комментариев

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Hasan_072
😆😆👍🏻
+3
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wmfrxwf5rq
Реалу бы пригодился. Вместо Лунина
+3
-1
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predMBAPPE
МЮ уже выслал предложение в 100млн + бонусы)
+1
-1
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BarCa
Это просто шутка, потроллил....
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alberto-m
Ответ predMBAPPE
МЮ уже выслал предложение в 100млн + бонусы)
Я думаю Челси перебьёт 150 плюс бонусы плюс хоть кто-то из игроков которые им не нужен а у них таких до хрена 🤣🤣🤣
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