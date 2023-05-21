Вряд ли немец успел забеспокоиться.

После матча с «Сосьедадом» родственникам игроков «Барселоны» разрешили выйти на поле «Камп Ноу» и отпраздновать титул Ла Лиги.

Сперва родители Педри мило фоткались с Усманом Дембеле.

А потом отец молодого хавбека блауграны встал на ворота и попробовал себя в необычной роли: попытался отбить с нескольких метров не мяч, а... пиджак. И у него это получилось! Брат Педри запостил это видео, а также оставил комментарий следующего содержания: «Марк-Андре [Тер Стеген], я не знаю, получишь ли ты место в команде на следующий сезон».

Что касается Марка-Андре тер Стегена, то вряд ли ему стоит беспокоиться за место первого номера, ведь в этом сезоне он стал одним из лучших игроков команды.