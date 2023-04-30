7 комментариев

Главный бриллиант «Ла Масии».

Сегодня «Барселона» принимала «Бетис» на «Камп Ноу», и ближе к концу матча у каталонцев было максимально комфортное преимущество: счет 4:0, а соперник остался вдевятером после дисквалификации и травмы Хоакина.

Хави решил воспользоваться ситуацией и позволил Ламину Ямалю дебютировать за первую команду.

15-летний полузащитник вышел на поле на 83-й минуте, заменив Гави, пока трибуны оглушительно приветствовали главный талант «Ла Масии».

Ямаль обновил рекорд клуба, став самым молодым футболистом, сыгравшим за первую команду в официальном соревновании в 21 веке — 15 лет и 290 дней. В Ла Лиге же Ламин стал первым!

Он опередил Фати, который был предыдущим рекордсменом, почти на целый год — Ансу впервые вышел на поле в 16 лет и 298 дней.

До сих пор самым юным игроком каталонской команды, принявшим участие в официальном матче, является Паулиньо Алькантара, который дебютировал в 1911 году в возрасте 15 лет и 140 дней. Однако тогда он вышел на поле в чемпионате Каталонии.

Ямаль вышел на поле не только ради статистики, Ямаль сделал прекрасную передачу, которая могла стать ассистом, если бы удар Дембеле не остановил Руй Силва. Он даже мог забить, но голкипер вновь выручил «Бетис».

Ламин в 5 лет присоединился к каталонскому клубу и планомерно продвигался от этапа к этапу, при этом опережая всех своих ровесников.

Полузащитник этим летом сможет подписать свой первый официальный контракт с клубом, и каталонцы уже приготовили для него предложение на 3 года, однако не факт, что он останется на «Камп Ноу» из-за некоторых сложностей. При этом в «Барсе» уверены, что он сможет их преодолеть и будет все ярче блистать в составе первой команды.