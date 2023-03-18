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«Тренировать «Барселону» не доставляет ему удовольствия». Тер Стеген – о Хави, Месси и класико

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Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
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«Я с нетерпением жду Класико, а затем матчи сборных. Я хочу быть №1 в «Барселоне» и сборной», – сказал Марк Андре Тер-Стеген клубному ТВ. – Игра на «Сан-Мамесе» была немного мучительной, но мы смогли выиграть. Это была очень важная победа, потому что теперь у нас есть отрыв в девять очков. Мы начнем класико, зная, что «Реал» находится под небольшим давлением из-за ситуации в таблице».

Что думаете о Хави? – На мой взгляд, тренировать «Барселону» не доставляет удовольствия из-за давления, но Хави — правильный человек для нашей команды, для нас нет никого более подходящего, чем он.

– Лучшее воспоминание о класико?

– Гол Месси на «Бернабеу», когда мы обыграли «Реал» со счетом 3:2 в 2017-м

Возвращение Месси?

– Будет плохо, если он не вернется, потому что Месси многого добился здесь, и все счастливы, когда слышат, что его имя связано с «Барселоной».

6 комментариев

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& Co1366
МАТШ в этом сезоне неподражаем - шик , блеск, красота! Так держать 🚩
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Hella black
Победный Гол Лёни в компенсированное время на Сантьяго Бернабеу это космос ! Это вышка.
Его празднование со снятой футболкой перед меренгами это не забываемо !
0
-1
-1
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кто-то
Хотелось бы увидеть Месси в Барселоне. Барселона - его дом, надеюсь, что даже после завершения карьеры он будет связан с ней
+2
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+2
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Игорь Климов
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Я бы очень хотел,что бы Лео хотя бы еще сезон провел в Барсе.Ну и прощальный матч Лучшего Футболиста Мира должен состояться на Камп Ноу.Однозначно.
Согласен!
+6
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+6
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Игорь Климов
Помню тот матч на "БернаЛео" - это была эпичная победа Барселоны, и отличный гол от Лео Месси!
+5
-1
+4
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Терминатор///Айлбибекович
Я бы очень хотел,что бы Лео хотя бы еще сезон провел в Барсе.Ну и прощальный матч Лучшего Футболиста Мира должен состояться на Камп Ноу.Однозначно.
+23
-1
+22
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