«Я с нетерпением жду Класико, а затем матчи сборных. Я хочу быть №1 в «Барселоне» и сборной», – сказал Марк Андре Тер-Стеген клубному ТВ. – Игра на «Сан-Мамесе» была немного мучительной, но мы смогли выиграть. Это была очень важная победа, потому что теперь у нас есть отрыв в девять очков. Мы начнем класико, зная, что «Реал» находится под небольшим давлением из-за ситуации в таблице».

– Что думаете о Хави? – На мой взгляд, тренировать «Барселону» не доставляет удовольствия из-за давления, но Хави — правильный человек для нашей команды, для нас нет никого более подходящего, чем он.

– Лучшее воспоминание о класико?

– Гол Месси на «Бернабеу», когда мы обыграли «Реал» со счетом 3:2 в 2017-м

– Возвращение Месси?

– Будет плохо, если он не вернется, потому что Месси многого добился здесь, и все счастливы, когда слышат, что его имя связано с «Барселоной».