FC BARCELONA
Блог

Эктор Бельерин покидает «Барселону»: он уже попрощался с партнерами

Эктор Бельерин Эктор Бельерин
Клубы
Барселона Барселона
Спортинг Спортинг
Футбол Футбол

Сверкнуть не получилось.

По словам Хави Мигеля из AS, Эктор Бельерин переходит в лиссабонский «Спортинг».

Бельерин сегодня уже не тренировался с остальной командой «Барсы». В сообщениях говорится, что клуб позволил ему пропустить тренировку, чтобы завершить свой переезд в Португалию.

Защитник заменит в «Спортинге» Педро Порро, чей переход в «Тоттенхэм» почти согласован. «Барселона» получит 1 миллион евро за Беллерина. Еще 2 миллиона евро могут быть выплачены в виде бонусов.

Поскольку Бельерин уйдет до истечения его контракта, «Барселона» сэкономит еще 250 000 евро на зарплате.

Бельерин присоединился к «Барсе» прошлым летом бесплатно и провел за клуб всего семь матчей.

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Try Stelsi
Ответ Yaroslav Marochko
В нынешней его форме странно что за него вообще кто то платит)
Белльерин как минимум будет неплох в Португальской Лиге)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Falsegoalkeeper
Ответ Alibaba51
вернут Деста?
Есть же Кунде и Роберто, которые норм для подстраховки. Барсе не нужен на том фланге атакующий игрок. В случае травм может Бальде сыграть, он не так плох был там. Лучше Деста
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alibaba51
вернут Деста?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yaroslav Marochko
Ответ Try Stelsi
За 1 миллион продавать игрока по типу Белльерина? Он от 10 минимум стоит 😕
В нынешней его форме странно что за него вообще кто то платит)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Try Stelsi
За 1 миллион продавать игрока по типу Белльерина? Он от 10 минимум стоит 😕
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Falsegoalkeeper
Ответ а что случилось
Я искренне верил в его приход, но он сам все просрал, ему дали прекрасный шанс проявить себя и камбекнуть карьеру. навсегда запомню его два подряд привоза в игре с баварией. Мане убежал с форой от некогда самого быстрого защитника глобал. Окей ты рвал кресты, но мозг кто тебе порвал? удержи офсайд линию два первых гола не было бы
Тоже удивило, у Бельерина была фора и он проиграл забег. Видимо кресты дают о себе знать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зуев....Егор
Хорошо, что подписали на один сезон и за бесплатно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зуев....Егор
Давно не показывает профессиональный уровень.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
а что случилось
Я искренне верил в его приход, но он сам все просрал, ему дали прекрасный шанс проявить себя и камбекнуть карьеру. навсегда запомню его два подряд привоза в игре с баварией. Мане убежал с форой от некогда самого быстрого защитника глобал. Окей ты рвал кресты, но мозг кто тебе порвал? удержи офсайд линию два первых гола не было бы
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mutnyy
Щас можем ещё больше потратить на трансфер?😃
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий