Эктор Бельерин покидает «Барселону»: он уже попрощался с партнерами
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По словам Хави Мигеля из AS, Эктор Бельерин переходит в лиссабонский «Спортинг».
Бельерин сегодня уже не тренировался с остальной командой «Барсы». В сообщениях говорится, что клуб позволил ему пропустить тренировку, чтобы завершить свой переезд в Португалию.
Защитник заменит в «Спортинге» Педро Порро, чей переход в «Тоттенхэм» почти согласован. «Барселона» получит 1 миллион евро за Беллерина. Еще 2 миллиона евро могут быть выплачены в виде бонусов.
Поскольку Бельерин уйдет до истечения его контракта, «Барселона» сэкономит еще 250 000 евро на зарплате.
Бельерин присоединился к «Барсе» прошлым летом бесплатно и провел за клуб всего семь матчей.
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