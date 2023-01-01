FC BARCELONA
Блог

В игре с «Эспаньолом» «Барселона» получила девять желтых карточек – только одну из них арбитр показал за фол

Клубы
Антонио Матеу Лаос Антонио Матеу Лаос
Хави Хави
Жорди Альба Жорди Альба
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Последний матч «Барсы» в 2022 году завершился ничьей с «Эспаньолом». 

После матча игра команд отошла на второй план, самой обсуждаемой темой встречи стало скандальное судейство Матеу Лаоса. Работа арбитр далеко не первый раз вызывает сомнения у футболистов и болельщиков. Очевидно, в дерби Лаос совершенно не контролировал игру.

По ходу встречи «сине-гранатовые» получили восемь желтых карточек – из них лишь один «горчичник» Лаос показал за фол. На 25-й минуте Ансу Фати нарушил правила. Остальные предупреждения представители «блауграны» получали либо за споры с арбитром (Альба (дважды), Торрес, Педри, Тенас, Рафинья и Хави), либо за стычки с соперниками – тут отличился Гави.

«Эспаньол», кстати, тоже увез с «Камп Ноу» гору «горчичников» – семь желтых.

Примечательно, что 11 из 18 карточек судья показал после 74-й минуты. Очевидно, Хави был прав, говоря, что Лаос потерял контроль над игрой. 

Как вам судейство Матеу? Если бы встречу обслуживал другой арбитр, был бы результат иным?

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тимур
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не прёт? Судья п2*рас!
Прёт? Мы красафчики Вася!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Skotinas
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Эти споры от Альбы уже надоели, честно говоря.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Abil Alex
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Давно пора на покой Лаосу
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
predMBAPPE
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это искусство!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий