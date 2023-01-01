В игре с «Эспаньолом» «Барселона» получила девять желтых карточек – только одну из них арбитр показал за фол

Последний матч «Барсы» в 2022 году завершился ничьей с «Эспаньолом».

После матча игра команд отошла на второй план, самой обсуждаемой темой встречи стало скандальное судейство Матеу Лаоса. Работа арбитр далеко не первый раз вызывает сомнения у футболистов и болельщиков. Очевидно, в дерби Лаос совершенно не контролировал игру.

По ходу встречи «сине-гранатовые» получили восемь желтых карточек – из них лишь один «горчичник» Лаос показал за фол. На 25-й минуте Ансу Фати нарушил правила. Остальные предупреждения представители «блауграны» получали либо за споры с арбитром (Альба (дважды), Торрес, Педри, Тенас, Рафинья и Хави), либо за стычки с соперниками – тут отличился Гави.

«Эспаньол», кстати, тоже увез с «Камп Ноу» гору «горчичников» – семь желтых.

Примечательно, что 11 из 18 карточек судья показал после 74-й минуты. Очевидно, Хави был прав, говоря, что Лаос потерял контроль над игрой.

Как вам судейство Матеу? Если бы встречу обслуживал другой арбитр, был бы результат иным?