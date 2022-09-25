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📸Бельерин и Алонсо посетили музей «Барселоны». Показываем, как это было

Эктор Бельерин Эктор Бельерин
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Многие футболисты «Барселоны» разъехались по миру, чтобы защитить честь своих стран на международной арене. Но кто-то остался в Каталонии и продолжил готовиться к клубным турнирам. 

Маркос Алонсо и Эктор Бельерин решили в свободное время лучше узнать историю своего нового клуба и отправились в музей «Барселоны». Делимся с вами самыми классными фотографиями с того дня:

Маркос Алонсо, возможно, даже заметил знакомое лицо – его отец Маркос Алонсо Пенья становился чемпионом Испании с «Барсой» в 1985 году.

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