Собрали команду игроков, ушедших из «Барселоны» в этом году

В 2022 году «Барселона» избавилась от 19-ти игроков. Некоторые из этих футболистов уже успели пошуметь в своих новых командах.

Многие из «бывших» «Барсы» – талантливые игроки, которые просто не вписывались в идеологию Хави. Из ушедших футболистов можно составить отдельную команду! Это мы и сделали.

Сборная из игроков «Барселоны», ушедших в 2022 году

Надо сказать, что у некоторых игроков из этого состава все еще есть шанс вернуться в «Барсу», поскольку они отправились в другие клубы на правах аренды. Эззальзули, Деста, Лангле, Нико и Тринкау мы можем когда-нибудь вновь увидеть в сине-гранатовых цветах.