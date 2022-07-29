«Теперь между нами война». Кунде и Тчуамени – лучшие друзья, но теперь они играют за «Реал» и «Барселону»

Полузащитник «Реала» своеобразно поприветствовал переход Жюля в стан врага.

Вскоре после тога, как переход Жюля Кунде в « Барселону» официально состоялся, полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он вместе с Жюлем на баскетбольном матче с подписью «Кровь».

«Поздравляю, брат. Теперь между нами война», – написал Тчуамени партнеру по сборной Франции.

Причина этого довольно проста - Кунде и Чуамени очень близкие друзья. Жюль и Орельен начинали карьеру в Бордо. Они вместе отыграли один сезон во Франции на профессиональном уровне, а теперь часто вместе выступают за сборную Франции.

Этим летом они вместе отправились в отпуск в Майами, где и была сделана фотография.

Каталонцы купили французского защитника за 50 миллионов евро. Еще 5 млн «Севилья» может получить в виде бонусов.