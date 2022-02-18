Фанат назвал причину, по которой Коутиньо и Месси «очень хотели бы» играть в нынешнем составе «Барсы»

Фанат «Барсы» Домагой Костаньшак в Twitter отметил, что в «Барселоне» теперь идеальные условия для процветания Филиппе Коутиньо. И даже для Месси.

«Возможно, это спорно, но с учетом того, как формируется команда, Коутиньо, возможно, наконец-то вписался бы», — пишет Домагой Костаньшак.

«По иронии судьбы, теперь у «Барсы» есть правильные игроки, чтобы окружить его и позволить ему творить. Не говоря уже о Месси. Ему бы очень понравилась «Барса» со скоростными игроками».

Коутиньо недавно ушел из «Барселоны» в аренду в «Астон Виллу» и может вернуться в конце сезона.

Месси, возможно, больше никогда не сыграет за «Барселону» после того, как в августе прошлого года он покинул «Камп Ноу» и бесплатно перешел в «ПСЖ».