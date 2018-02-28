Президент «Гремио»: «Мы уладили с «Барселоной» все условия трансфера Артура»

Президент бразильского футбольного клуба "Гремио" Ромилдо Болсан сообщил о согласовании с "Барселоной" условий трансфера полузащитника Артура.

— Все согласовано, цифры по трансферу определены. Остается только подписать контракты, что может произойти уже на этой неделе, — приводит слова президента "Гремио" Mundo Deportivo.

По неофициальным данным, сумма трансфера Артура в "Барселону" составит 30 миллионов евро и плюс 10 миллионов евро в виде бонусов.