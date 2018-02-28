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    Блог FC BARCELONA

    Президент «Гремио»: «Мы уладили с «Барселоной» все условия трансфера Артура»

    Теги Артур Барселона

    Президент бразильского футбольного клуба "Гремио" Ромилдо Болсан сообщил о согласовании с "Барселоной" условий трансфера полузащитника Артура.

    — Все согласовано, цифры по трансферу определены. Остается только подписать контракты, что может произойти уже на этой неделе, — приводит слова президента "Гремио" Mundo Deportivo.

    По неофициальным данным, сумма трансфера Артура в "Барселону" составит 30 миллионов евро и плюс 10 миллионов евро в виде бонусов.

    Артур

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