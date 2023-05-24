Восхищаемся?

Много ли вы знаете о китайском автопроме? Оказывается, он стремительно перенимает европейские традиции – например, на недавнее итальянское автошоу Concorso d’Eleganza Villa d’Este («Соревнование элегантности») у озера Комо привезли вот такое:

Интересно, вы когда-нибудь видели машину с таким логотипом? Это Hongqi («Хунци») S9 – самый топовый гиперкар спортивной линейки группы FAW – китайской государственной автомобилестроительной корпорации. «Хунци» – ее люксовый подбренд: раньше под ее шильдой выпускали в основном лимузины для министров и глав Компартии. Даже название переводится с китайского как «Красное знамя».

Первый «Хунци» 1959-го разрабатывали по чертежам «ЗИЛа»-117, а дизайн взяли от ГАЗ-21 «Волга»:

До 2014-го «Хунци» так и выпускала всевозможные версии лимузинов – от переосмыслений «Волг» до «Крайслера» Imperial и «Ауди» 100. Маркетинг был просто лютым: компания создавала снаряженные версии машин с моторами «Шевроле» на 300 л.с. и с 2016-го возила их на российско-китайский ралли-рейд «Шелковый Путь»!

В в 2020-м случился пик гоночной карьеры – дебют на «Дакаре»:

Теперь профиль сменился. Hongqi больше не ездит на рейды, но срывает восхищение дизайном на итальянском автошоу:

Но нет, в Китае не доверились своим художникам – S9 сперва рисовал бывший дизайнер «Роллс-Ройс» Джайлс Тэйлор, а затем его сменили на итальянца Вальтера да Силву (бывшего шеф-дизайнера «Фольксвагена» – автора машин вроде «Ауди» R8).

Он создал некое личное переосмысление «Макларена» Longtail:

Кстати, собирать гиперкар тиражом 99 штук обещали в итальянском регионе Эмилия-Романья – близ заводов «Феррари», «Ламборгини» и «Пагани». Даже создали стартап Silk EV («Шелк Электрический» – явная отсылка к китайской госпрограмме «Шелкового пути» и элетрокобилизации автопрома) с планами по инвестициям в 1 млрд евро. Однако в марте 2023-го сотрудничество разорвали после слива в прессу информации о расследовании попыток налогового мошенничества со стороны компании: Silk EV якобы незаконно пыталась получить 38 миллионов евро налоговых субсидий на строительство завода, хотя под него еще даже не куплена земля.

Сотрудничество свернули, но концепт остался – его и показали на озере Комо:

По слухам, в машине готово все, кроме двигателя – изначально компания обещала 4-литровый V8 с двумя электромоторами общей мощностью 1400 л.с., разгоном до 100 км/ч за 1,9 секунды (как болид «Ф-1»!) и максималкой свыше 400 км/ч. Потому ее и маркетировали как «китайскую «Бугатти» с ценником в $2 млн.

Но на озеро Комо приехал прототип с «каким-то другим маленьким бензиновым ДВС». Тем не менее, от амбиций китайцы не отказались: супермотор обещают вернуть, а производство – перенести.

Может, и в автоспорт вернутся?

Фото: carnewschina.com; wikipedia.org; Twitter/silkwayrally, dakar