«Ливерпуль» Клоппа и «Сити» Пепа абсолютно равны. В АПЛ между ними возможен «Золотой матч»

Баланс скоро разрушат.

Великое противостояние Клоппа и Гвардиолы в АПЛ продолжается – «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью 2:2, гонка за чемпионство продолжается.

Команды сейчас феноменально равны – вот так выглядит статистика личных встреч Пепа и Юргена в английских клубах.

Более того, если к этому добавить матчи в «Боруссии» и «Баварии», то счет будет 9:9 (и 5 ничейных исходов). Тотальное равенство.

За все время в Англии «Сити» чуть впереди, «Ливерпуль» дольше выходил на проектную мощность. Но если смотреть с начала сезона-2018/19, то сейчас у двух топов практически идентичные результаты и здесь – «Сити» обгоняет лишь на 1 очко.

Небольшой дисбаланс – в количестве титулов. Тут Гвардиола серьезно оторвался: 10 трофеев против 5 у Клоппа. По победам в Премьер-лиге – 3:1. Зато Юрген с «Ливерпулем» побеждал в Лиге чемпионов (и по выходам в финал за последние годы счет 2:1 в пользу немца).

Гвардиола, кстати, 11 раз получал награду лучшему тренеру месяца в АПЛ. У Клоппа есть 9 таких статуэток.

Классика – комплименты после матча

Сразу после финального свистка Гвардиола и Клопп обнялись.

Обоим матч очень понравился – это видно из послематчевого анализа.

«Не знаю, уважает ли меня Юрген. Но Юрген должен знать, что я его очень уважаю. Он сделал меня лучше, – сказал Пеп. – Его команда всегда рядом, всегда агрессивна. Мы не друзья и никогда не видимся. У меня есть его номер, но я не звоню ему. Я уважаю его, но он знает, что в следующую субботу я попытаюсь победить его».

«Еще в январе мы знали, что можем позволить себе всего одну ничью до конца сезона. Именно в этом матче, – это уже сказал Клопп. – Думаю, этот матч можно описать как боксерский поединок: на секунду опустил обе руки – и получил сильный удар. Мне многое понравилось. Было весело. Я знаю, насколько хорош «Сити» – их качества нужно уважать».

Клопп и Пеп борются за три трофея. Ближайшая заруба – полуфинал Кубка Англии

До конца сезона «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» разыграют еще три трофея. Во-первых, уже в заочной борьбе определят чемпиона Англии. Во-вторых, в Лиге чемпионов могут встретиться в финале. В-третьих, уже на следующей неделе команды сыграют в полуфинале Кубка Англии на «Уэмбли». В том матче точно будет победитель, так что баланс нарушится.

Бонус: существует небольшая вероятность, что мы увидим еще один матч «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в рамках АПЛ.

Место в Премьер-лиге определяется сначала по очкам. Если по этому показателю равенство, то смотрят дополнительные: в первую очередь разницу голов (+57 у «Ливерпуля», +52 у «Сити»), потом забитые мячи (79 против 72). Дальше результаты очных встреч – тут два раза по 2:2.

И вот если к концу сезона установится равенство по всем показателям, то нас ждет «Золотой матч», в котором команды Клоппа и Гвардиолы разыграют чемпионский титул.

Впереди интереснейшие два месяца – вероятно, с большим числом комплиментов и очень качественным футболом.

Фото: REUTERS/Phil Noble