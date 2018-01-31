Футбольный клуб Арсенал

Робби: Ну что, окно практически закрылось. Подписали Обамеянга,продлили контракт с Озилом, много хороших новостей. Но при этом Жиру перешел в Челси, многие фаны расстроились. Что ты думаешь об этом?ДТ: Замечательно всё. Я бы назвал это не в стиле Арсенала.Робби: Обамеянг- игрок мирового уровня. Я читал комменты в WLYA. Там писали, что Обамеянг не топ игрок. Топ игроки- это Месси, Роналду, Неймар, Суарез. Но если посмотреть на статистику ПЭО и на статистику Суареза, в принципе они одинаково хороши. Не сказать, что уругваец лучше то.ДТ: ОЧень круто. Мы всегда же хотели топ-форварда, человека,кот...