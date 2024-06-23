Все про немецкий язык: грубое звучание, длинные (очень!) слова и буква ß

Интервью с экспертом.

Евро в Германии – лучший повод узнать про длинные слова и другие особенности немецкого языка.

Артем Денисов поговорил с Алексеем Георгиевичем Слесаревым, кандидатом филологических наук, доцентом кафедры медиалингвистики факультета журналистики МГУ.

Длинные слова – как они устроены с научной точки зрения

– Феномен длинных слов в немецком. Как они устроены?

– Длинные слова есть не только в немецком, но и во многих германских языках.

В немецком популярен способ контаминации, то есть сложение слов или их частей. Он очень удобный, потому что не нужно заниматься изменением форм слова, не нужно думать о роде, числе, падеже, части речи, не нужно согласовывать определение с главным словом. Еще и экономия речевых усилий. Просто берем и нанизываем основу на основу, складываем в некий композитум, суммарный смысл которого состоит из нескольких смысликов.

Когда я был студентом, нас в шутку учили, что части слова, кроме последнего, можно воспринимать как определения, прилагательные. Например: мировая война – Weltkrieg, дословно «мир война», но немец понимает это именно как «мировая война».

Есть языки, которые мы называем инкорпорирующими. Инкорпорация – включение в одну большую единицу элементов, которые можно рассматривать как отдельные слова. Если просто: это слово-предложение.

В чукотском языке мы можем записать предложение одним словом, это будет огромное слово-предложение. При желании можем его все-таки разделить. Такое есть в архаичных языках, языках Палеарктики. Так что из-за страсти к нанизыванию основ в немецком я шучу, что немецкий немного похож на чукотский.

– Какое слово считается в немецком самым длинным?

– Обычно самым длинным словом называют Rinderkennzeichnungsfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz – если упрощенно, то это закон о передаче обязанностей контроля маркировки говядины.

– А у немцев нет проблем с произношением длинных слов? Допустим, где четыре основы – или даже больше.

– Проблемы есть, они связаны с общим падением образованности населения, в том числе с падением уровня владения собственным языком. Не в меньшей степени это связано с притоком мигрантов. Лица, которые испытывают сложности с пониманием и чтением, естественно, не могут прочитать очень длинные слова.

И поэтому, кстати, теперь есть официальный второй язык. Первый – Standardsprache, стандартный немецкий, основой которого стали диалекты Тюрингии и Сакcонии. Второй – Leichte Sprache, упрощенный немецкий. На этот язык переводят многие важные документы. И на таком языке длинные слова (например, названия законов) пишутся с разрывом, ставятся звездочки-дефисы-точки, чтобы разделить длинное слово на несколько маленьких.

Это сделано, чтобы любой человек в Германии мог прочитать программу политической партии, ознакомиться с информацией на сайте Бундестага. Там предложат выбрать: читать на Standardsprache или на Leichte Sprache. Как правило, на упрощенном немецком объем текста сильно возрастает, но читать гораздо легче. Мои студенты всегда радуются, спрашивают: «А почему мы остальное не читаем на упрощенном немецком?»

Много длинных слов встречаются именно в законодательных актах. Но! В быту тоже бывают. Например, я жил в районе Панков в Берлине, на первом этаже был фитнес-центр, там на двери объявление: Sportvereinssommerversammlung (летнее заседание спортивного клуба). Четыре основы – бывает и больше, это еще удобоваримо.

– Fußball-Europameisterschaft – название Евро-2024 на немецком. Как это дословно переводится?

– Fußball – футбол, Europa – Европа, Meisterschaft – чемпионат. К слову о базовом навыке немца: он мысленно делает определения из частей слова, предшествующих последнему. Есть слово Meisterschaft, у него есть род и число, и к нему добавляются другие слова.

– Можно ли сказать, что немецкий и русский похожи способом словообразования? У нас ведь тоже есть слова вроде «гидроэлектростанция».

– В русском и немецком языке есть соединительные элементы (гласные и согласные), поэтому мы можем не только чисто механически складывать слова («гидро»+«электро»+«станция»), но и связывать основы с их помощью. Тот же «пароход», например.

Складывание, контаминация – популярный способ словообразования, им пользуются далеко не только в немецком.

Диалекты немецкого: как немец однажды принял немца за финна

– Правильно ли сказать, что в немецком очень-очень много диалектов?

– И да и нет. В интернете можно прочитать: нидерландский относится к группе нижненемецких диалектов. Ну здравствуйте: нидерландский – это отдельный язык, уже давно признанный всеми. Это не диалект.

На территории Германии насчитывают 16-20 диалектов. Но это на теоретическом уровне. На практике мало что осталось от разнообразия. Вот Berlinerisch (берлинский диалект) – он неживой, на нем никто не говорит на улицах, его можно услышать только в постановках, старых фильмах, кабаре-кафе, где разыгрывают скетчи на берлинском диалекте – звучит классно. Догадаешься, что говорят – радуешься, какой ты продвинутый.

В современной Германии благодаря медиа диалекты исчезают. Наиболее устойчивые там, где сохраняется относительная изолированность больших человеческих популяций: юг Германии (Bairisch – баварский диалект) и северо-запад (Plattdeutsch – нижненемецкий). В Швейцарии диалект немецкого вообще называют языком – швейцарский немецкий. Приходят в школу со своим швейцарским немецким, а в школах изучают стандартный немецкий (Standardsprache) как иностранный со второго класса.

Изживание диалектического разнообразия – не только немецкая тенденция, это присуще и другим странам.

В Германии как: вы говорите на Hochdeutsch (литературный и официальный немецкий язык), очень хорошо им владеете, фонетика безупречная. Приезжаете в Берлин: все вас принимают за немца, при этом считают, что вы приехали, например, из Ростока. Потому что говорите чуть-чуть не так, как принято в Берлине.

Хорошо, приезжаете в Росток: все вас считают немцем, но думают, что вы приехали из Берлина, потому что говорите чуть-чуть не так, как в Ростоке. Вы немец, но все думают, что вы не отсюда. И так постоянно. Проверено мной и множеством друзей. Вас примут за немца, но не примут за жителя города.

– Правильно ли понимаю, что на верхненемецких диалектах говорят на юге Германии, а на нижненемецких – на севере?

– Да, где море – низ. А в Альпах – верх. Они же не смотрели на карту, как мы с вами. Они поднимались от моря в сторону гор. Так и получилось, что нижненемецкие диалекты на севере страны, а верхненемецкие – на юге.

Что важно знать: германские языки образовались из-за первой подвижки согласных и за счет этого отделились от других индоевропейских языков. А дальше произошла вторая подвижка согласных, и она условно разделила немецкий на южные и северные диалекты. Условно – потому что нет четкого деления на север и юг. В северных диалектах не произошло этой второй подвижки согласных. Там до сих пор вместо «х» говорят «к», вместо «дас» – «дат».

Верхненемецкие диалекты служили основой письменных языков по ходу развития немецкого.

– Какой диалект самый сложный?

– Для меня, как и для каждого иностранца, любой диалект сложный. Потому что мы учим Standardsprache. Но проблемы бывают не только у иностранцев.

Когда я учился в Германии, жил в квартире с другим студентом – университет обычно сдавал квартиру двоим, так дешевле и практичнее. Это квартиры в специальных домах студенческих кварталов. Я занимался германистикой, мой сосед – славистикой и восточными языками. Как-то раз мы устроили вечеринку, пришло очень много людей, и на следующий день случился такой разговор.

– Я вчера познакомился с финном, – он говорит.

– Да??

– Да! Оказывается, финский очень похож на немецкий, я понял процентов 40.

– Слушай, это исключено. Финский – это финно-угорская группа языков, это не индоевропейский язык. Ты не мог его понять.

– Но я его понимал! Ну не 40 процентов – может, 35. Общий смысл улавливал.

– Ты ошибаешься, это не финн.

Он рассердился, начал искать этого финна.

Оказалось, что это не финн, а баварец.

Вот так берлинец общался с человеком, который, видимо, в подпитии перешел на Bairisch (баварский). И берлинец понял менее 50%.

– А какие диалекты больше всего отличаются от стандартизированного немецкого?

– Самые необычные: Plattdeutsch (нижненемецкий) и Bairisch (баварский). Когда писал диссертацию, читал тексты на Plattdeutsch. Трудно переводить, просил помощи коллег-германистов из Берлина. Отправляю что-то на уточнение, мне с интервалом 5-10 минут приходят сообщения:

«Алексей, это, наверное, вот это».

«А НЕТ! Точно, это другое, вот это».

«ДА НЕТ! Я догадалась, это вот это».

«Нет, я нашла сейчас в этимологическом словаре, вот что на самом деле означает это слово. Первые три версии забудьте».

Про Bairisch. Мюнхен на баварском диалекте – Migna («Мина»). Почему? Ну вот так. Баварцы любят добавлять «с» в конце многих слов. Присвистывают.

Был на севере в Штральзунде, там суровые рыбаки жарят камбалу, сразу же ее продают. Я к ним притерся возле корабля, разговорились, купил у них булку, стою-жую.

– Ну как?

– Отлично, вкуснющая еда.

– А ты откуда?

– Из Москвы.

– О, тоже с севера! Мы – северные люди – настоящие люди. Не что эти южане, холопуги.

И все это на своем странном немецком, который я понимал процентов на 60-70.

Швейцарский немецкий тоже понять очень трудно: общий смысл едва улавливается, много гортанных звуков, как в нидерландском.

Нужно просто привыкать. Вы приезжаете в диалектный регион, первое время ничего не понимаете, но постепенно привыкаете к звучанию, привыкаете к искажениям с точки зрения стандартизированного языка.

Особенности языка: умлаут, эсцет, существительные с большой буквы

– Расскажите про умлаут.

– Умлаут – это в первую очередь изменение первоначального звука под влиянием последующего. Грубо говоря, чередование звуков, не более того. Это фонетический закон, такова природа вещей и фонетическое удобство.

Умлаут есть не только в немецком, даже не только в германских языках. Он есть в финском, слышал, что он есть в киргизском. Конечно, не такой же, как в немецком, но есть.

– А эсцет? (ß).

– Эсцет – это литера, графема, буква. Не звук, как умлаут. Швейцарцы вообще не используют эсцет. И это плохо.

Задумка с использованием буквы в том, чтобы сблизить норму произношения с правилами правописания. Гласные звуки перед ss всегда краткие, а гласные звуки перед ß всегда долгие. Поэтому если в тексте видите ß, знаете, что гласный звук перед ß будет долгим. Для тех, кто изучает язык, это очень удобно. Немцу неважно, он знает правильное произношение с детства.

А возник эсцет банально: две буквы s, просто написанные по-разному. Скорее всего, это связано с готическими литерами, где одна s записывалась почти как современная s, а другая s записывалась похожей на русскую «з» с хвостиком. И когда их вместе записывали, они напоминали русскую букву «в».

– Многие называют немецкий агрессивным и грубым. Почему?

– Это стереотип, которому есть несколько объяснений.

Во-первых, суждение выносили на основании услышанной речи немецких переселенцев, чаще всего носителей нижненемецких диалектов, чье произношение отличается от стандартного. И кому-то кажется менее благозвучным.

Во-вторых, немецкая речь не обнаруживает привычной славянскому уху тонической мелодики. Немецкий язык, скорее, живет в ритме стаккато (предполагает исполнять звуки отрывисто – Sports).

В-третьих, нельзя забыть о Великой Отечественной войне и печальном опыте нашего народа, слышавшего от немецких солдат только грубые односложные приказы, связавшие накрепко преступления нацизма и немецкий язык.

Это, а также твердый приступ, долгие и краткие звуки, аспирация (придыхание) – все работает на нелестный стереотип.

– А в чем смысл существительных с большой буквы?

– Если все слова писать с маленькой, без контекста можно не понять, о чем вообще идет речь.

Пример: der gefangene floh. Если все слова написать с маленькой, это можно воспринять по-разному. Первый вариант: «пойманная блоха» (der gefangene Floh). Второй вариант: «пленный сбежал» (der Gefangene floh).

Была идея отменить заглавное написание, но лингвисты посовещались и решили этого не делать. Считаю, что оправданно.

– Глаголы в конце предложений. Почему это удобно?

– Глаголы в конце предложений все-таки не стоят, потому что глагол – это предикат, он согласуется с субъектом в числе и лице, то есть спрягается. Спрягаемый глагол в повествовательном предложении всегда стоит на втором месте.

А вот часть сказуемого, например, инфинитив – его неизменяемая часть – стоит в конце предложений. Так было не всегда, раньше инфинитив мог стоять после спрягаемого глагола, мы это видим сейчас в английском языке. Рамочные конструкции развивались на протяжении всей истории языка, а в Новое время (окончательно к XVIII веку) рамочная конструкция постепенно стала нормой. Рамочная – потому что сказуемое как бы создает рамку: сначала спрягаемый глагол, в конце инфинитив, в середине основной смысл высказывания.

Может быть, так удобно отслеживать, что высказывание завершено. У каждой фразы есть логический конец. Все поняли, все услышали.

В том числе и удерживать внимание проще. Немец будет слушать вас очень внимательно, потому что ждет, когда высказывание завершится – многое зависит от того, что будет в конце. Например, на русском мы скажем «я не пойду с тобой в кино», а на немецком дословно аналогичное предложение будет «я пойду с тобой в кино не». Потому что частица nicht окажется в конце предложения.

Конечно, очень важно дослушивать собеседника.

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Фото: Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein, Juergen Schwarz; journ.msu.ru ; imago stock&people/Global Look Press