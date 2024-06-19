С каким лого на футболке Италия выиграла Евро-2020? А кто одевал Россию в 1996-м?
На чемпионатах Европы можно следить не только за футболом, но и за соревнованием стилей – у кого самая красивая или необычная форма, и с какими техническими спонсорами сборные чаще всего берут титулы.
А также можно переносить эстетику футбольной культуры по эту сторону экрана – например, подобрать себе стиль под Евро в онлайн-магазине Amazing Red, где представлены лучшие спортивные бренды (Puma, Nike, Asics, New Balance, Reebok и другие).
Специально для тех, кто любит футбольную эстетику, мы сделали тест по брендам и формам на Евро – пройдите его прямо сейчас! И делитесь результатами в комментариях.
Блог магазина AMAZING RED
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