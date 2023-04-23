«Ак Барс» пытается отыграться в финале Кубка Гагарина. Следим за четвертым матчем серии вместе
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Сафонов неплохо отработал в обороне!
За броском последовало подставление, а форвард «Ак Барса» предотвратил добивание вблизи рамки.
Светлаков получил пас в центре зоны и бросил с отличной позиции!
Шайба врезался в шлем Билялова!
Острейшая контратака "Ак Барса"!
Радулов проломился к воротам по центру и бросил! Шайба влепилась в Рейдеборна! Радулов пытался ковырнуть по ней клюшкой в падении, но не смог добить! А вскоре после этого последовал бросок Войнова со средней дистанции! ЦСКА удалось отбиться.
Полтапов вывел Дитца прямо к воротам!
Нападающий здорово развернулся в центре зоны и заметил свободного партнера! Дитц приблизился к воротам с правой стороны, но не смог забить с нескольких метров!
Слепышев подъехал к воротам по центру и бросил с неудобной руки!
Прошить Билялова не получилось.
Лучевников палил от синей!
Шайба кого-то зацепила и улетела за стекло.
Галиев атаковал с очень острого угла!
Рейдеборн отбил шайбу перед собой, и ситуация стала нервной на миг! Никто из казанцев не успевал эффективно добавить.
Рейдеборн не слишком уверенно сыграл!
Шайба отскочила в угол площадки от щитка после броска от синей линии.
Билялов в игре!
Вратарь четко отреагировал на бросок от борта.
Слепышеву выпал шанс атаковать из слота!
Журавлев сумел заблокировать бросок.
Слепышев проехался вдоль борта, чтобы бросить!
Шипачев сумел отклонить шайбу.
Кагарлицкий бросил, а Петров подставил клюшку!
Шайба свалилась под ноги Шипачеву, но тому было не с руки атаковать ворота.
Бросок с дистанции!
Билялов был готов парировать.
Плотников развернулся в углу, чтобы бросить с неудобной позиции!
Защитник не пропустил шайбу мимо себя.
Плотников вбросил в зону, а Окулов направил шайбу в створ!
Билялов ничего не проворонил.
Соперники вернулись на лед. Игра возобновилась!
Первый период завершился. Счет 1:1 виден на табло. Слепышев ответил на гол Семенова.
Окулов сделал пас на пятак!
Защитник не позволил Плотникову бросить по воротам.
Семенов протиснулся в центр зоны и бросил в створ!
Рейдеборн уверенно отвел шайбу в сторону.
Светлаков и Карнаухов вывели Дитца на бросок!
Дыняк смог заблокировать в самоотверженном падении!
Радулов бросал в касание после передачи от борта!
Нападающий попал в Клаэссона!
Панюков и Галиев нагнетали давление в момент передачи из угла!
Шайба прошла рядом с воротами в результате усилий форвардов «Ак Барса».
Мингачев собирался подставить клюшку в момент наброса!
Шайба пролетела мимо ворот.
Абрамов пытался отдать на пятак!
Брюквин занял неплохую позицию у рамки, но пас не прошел.
Бросок с дистанции!
Билялов решил зафиксировать шайбу у ближней штанги.
ГОООООЛ! ЦСКА реализовал большинство!
Нестеров отдал поперечный пас во внешней части зоны, Окулов пульнул под ближнюю штангу, а Слепышев классно подправил подлетавшую к воротам шайбу!
"Ак Барс" остался в меньшинстве!
Петров допустил подножку и отправился в штрафной бокс…
Опасный момент!
Полтапов выезжал на пятак в момент передачи с правого края, но Билялов выручил «Ак Барс»!
Хозяева закрепились в чужой зоне…
Нестеров замахнулся и выпалил от синей! Шайба прошла сбоку от ворот.
ГОООООЛ! "Ак Барс" забил после ошибки Плотникова!
Форвард ЦСКА сделал неточную передачу у круга вбрасывания. Галиев перехватил шайбу и бросил без промедления, а Семенов здорово проявил себя на добивании!
Окулову больно!
Нападающий ЦСКА успел выкатиться наперерез Лучевникову и принял шайбу на себя после броска.
Каменев покинул бокс. «Ак Барс» не смог реализовать большинство, хотя опасных атак хватало!
Лямкин зацепил шайбу вблизи рамки!
Дело не кончилось голом вновь!
Подставление Сафонова у ворот!
ЦСКА удалось отбиться опять!
Войнов подъехал к воротам, чтобы бросить из центра!
Не получилось забить под перекладину.
Кагарлицкий пытался добить у ворот!
Шайба пролетела мимо!
Галиев очень опасно добивал с острого угла!
Рейдеборн успел переместиться вбок!
Казанцы принялись пасоваться в большинстве…
Светлаков смог выпроводить шайбу из зоны.
Еще одно удаление в составе ЦСКА!
Каменев невольно вышвырнул шайбу из своей зоны за пределы площадки.
Лукоянов стрельнул с острого угла!
Рейдеборн сыграл надежно.
Юдин набрасывал к воротам от синей!
Полтапов еще не успевал присоединиться к партнерам, но все обошлось для ЦСКА.
Полтапов выскочил на лед.
Шипачев стал хедлайнером атаки!
Шайба не зашла в рамку ворот вновь, хотя ситуация была очень опасной!
"Ак Барс" приступил к штурму!
Галиев не воспользовался хорошей возможностью у ворот!
Удаление в составе ЦСКА!
Полтапов применил подножку, когда боролся с Лучевниковым у ворот.
Полтапов решительно вылез из-за ворот!
Запихать шайбу за ленточку на пятачке не вышло!
Атака ЦСКА закончилась броском Брюквина!
Не удалось открыть счет.
"Ак Барс" провел атаку!
Юдин набросил к пятачку, но Рейдеборн успел присвоить шайбу, и Радулов ничего не смог сделать.
ЦСКА продолжал атаковать!
Радулов накрыл бросок Сергеева.
Радулов вернулся на лед.
Давление достигло пика на излете большинства!
Соркин не смог вбить шайбу в ворота из центра!
Дитц дважды палил по воротам!
Защитник атаковал с разных позиций, но не смог забить.
Нестеров подстрелил Лукоянова!
Шайба попала в конек игрока «Ак Барса» после броска от синей!
ЦСКА приступил к штурму!
Слепышев опасно добивал на пятачке! Шайба не юркнула в ворота.
Удаление в составе "Ак Барса"!
Радулов клюшкой пырнул соперника, пробегая мимо!
Первый период начался.
Звенья у «Ак Барса» такие: Юдин – Войнов, Радулов – Сафонов – Воронков; Лямкин – Адамчук, Петров – Шипачев – Кагарлицкий; Лучевников – Журавлев, Галиев – Семенов – Панюков; Евсеев, Лукоянов – Галимов – Дыняк, Терехов.
Ворота гостей будет защищать Билялов.
Сочетания у ЦСКА такие: Клаэссон – Нестеров, Окулов – Каменев – Плотников; Дитц – Дыбленко, Полтапов – Соркин – Григоренко; Провольнев – Сергеев, Слепышев – Светлаков – Карнаухов; Макаров, Брюквин – Мингачев – Абрамов, Панкратов.
В воротах московской команды сегодня будет играть Рейдеборн.
Казанская команда очень хорошо начала финальную серию Кубка Гагарина и добилась победы со счетом 4:1. Но затем все изменилось в корне! ЦСКА взял верх в двух матчах кряду! «Ак Барсу» никак нельзя проигрывать в это воскресенье, ведь в случае поражения казанцы окажутся на грани краха…
Привет всем, у кого звенит в ушах лихая музыка системной игры на результат!
ЦСКА и «Ак Барс» вновь схлестнутся в Москве!
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