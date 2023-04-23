Сафонов неплохо отработал в обороне!

Радулов проломился к воротам по центру и бросил! Шайба влепилась в Рейдеборна! Радулов пытался ковырнуть по ней клюшкой в падении, но не смог добить! А вскоре после этого последовал бросок Войнова со средней дистанции! ЦСКА удалось отбиться.