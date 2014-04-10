Кузнецова и еще 7 неудачных стартов нового сезона

Сезонный баланс: 2-4

Место в Чемпионской гонке: 145

Светлана Кузнецова, разыгравшаяся под конец 2013-го, в этом сезоне снова пала жертвой травм. Не успев войти в соревновательный ритм, она уже в январе повредила бедро и с тех пор провела только два турнира, на которых выиграла один матч. Этот вынужденный перерыв тем обиднее, если вспомнить, что только в прошлом году Светлана вернулась после травмы колена.

Сезонный баланс: 2-8

Место в Чемпионской гонке: 182

Роберта Винчи в 2013-м провела один из лучших сезонов в карьере, летом была близка к дебюту в десятке и сыграла в четвертьфинале US Open. В этом году, однако, ее успехи ограничиваются парой – в одиночке она проиграла шесть матчей подряд, прежде чем в марте одержать первую победу (над Мэдисон Киз в Индиан-Уэллсе). На этой неделе 31-летней итальянке защищать титул в Катовице, что по ее нынешней форме очень маловероятно.

Сезонный баланс: 7-7

Место в Чемпионской гонке: 30

Слоун Стивенс еще в свой прорывной прошлый сезон зарекомендовала себя как игрок больших турниров: на каждом «Шлеме»-2013 она дошла до второй недели, чего не удалось, скажем, ни Марии Шараповой, ни Виктории Азаренко. В 2014-м тенденция продолжилась: почти все свои «гоночные» очки жизнерадостная американка получила за Australian Open и Индиан-Уэллс, на которых одержала по три победы. На пяти остальных турнирах она выиграла всего один матч, причем почти все поражения потерпела от менее рейтинговых соперниц. Журналисты, особенно американские, все чаще задают второй ракетке США неудобные вопросы, а она пока огрызается.

Сезонный баланс: 6-7

Место в Чемпионской гонке: 77

Елене Весниной, в 2013-м показавшей лучшие результаты в карьере, в этом сезоне с самого января нужно было защищать гору очков. Но сразу помешала травма – хотя длительного лечения она и не потребовала, но все карты спутала. В результате на «хлебных» турнирах в Дубае, Индиан-Уэллсе и Майами Веснина выиграла всего один матч. На прошлой неделе в Чарльстоне дела Елены, кажется, стали налаживаться, но в третьем круге она попала под ракетку отрытия турнира Яны Чепеловой.

Сезонный баланс: 19-6

Место в Чемпионской гонке: 7

Самоотверженный Давид Феррер всегда играл не жалея сил: много и стабильно. Вот и в этом году он в третий раз победил в Буэнос-Айресе, прервав серию из семи проигранных финалов, и держится среди лидеров по числу проведенных матчей. С другой стороны, пять из своих шести поражений 32-летний испанец потерпел от игроков, не входящих в Топ-20, а на прошлой неделе и вовсе признал, что сил стало меньше. Тем временем до «Ролан Гаррос», где Ферреру защищать финал, меньше семи недель.

Сезонный баланс: 3-4

Место в Чемпионской гонке: 126

Прошлый сезон Михаил Южный впервые за три года закончил в Топ-20. Особенно на славу вышла вторая половина года: финал в Галле, титул в Гштааде, четвертьфинал US Open, эффектная победа в Валенсии. Старт 2014-го при удачном раскладе не исключал даже возвращения в десятку, но подвело здоровье. Из пяти турниров только на одном Южный выиграл больше одного матча, а американские «Мастерсы» и вовсе пропустил. Перед грунтовым отрезком про кондиции Михаила ничего толком неизвестно, но вместе с тем, он уже не раз демонстрировал свое умение набирать форму по ходу сезона.

Сезонный баланс: 6-9

Место в Чемпионской гонке: 63

Дмитрий Турсунов, на протяжении всей карьеры ведущий кровавую войну с травмами, в прошлом году впервые за долгое время был здоров, полон сил и результативен. Сейчас, кажется, по-прежнему на месте все – кроме результатов: одержать больше одной победы пока удалось только в Сиднее в январе. В Роттердаме был равный матч с Григором Димитровым, в Майами, если не считать атаки двойных ошибок, – тоже равный с неванильным Роджером Федерером. Главным же соперником Турсунова в этом году выступает Денис Истомин: курьезным образом они встречались уже четырежды, и трижды Дмитрий проиграл. Перед европейской весной надежду внушает то, что в прошлом году обаятельный россиянин впервые проникся симпатией к грунту.

Сезонный баланс: 4-7

Место в Чемпионской гонке: 78

Жиль Симон из тех, про кого говорят «33 несчастья». Мы еще не забыли, как в прошлом году в Австралии он четыре часа играл с Гаэлем Монфисом (в одном из розыгрышей было выполнено 70 с лишним ударов), после чего покидал «Мельбурн Парк» по стеночке. В этом году Симон травмировался на выставке в пригороде Мельбурна и за два дня до Australian Open ходил на костылях. Что, впрочем, не помешало ему в первых двух раундах провести на корте восемь часов и только в третьем проиграть Жо-Вильфреду Тсонга. А пару недель назад стало известно, что Жиль травмировал спину, прыгая на батуте с Монфисом. В результате на этой неделе в Касабланке ему, игроку Топ-30, пришлось играть квалификацию и в первом круге основной сетки налететь на Федерико Дельбониса. Теперь можно готовиться к европейскому грунту. Желательно подальше от батутов.

Фото: Fotobank/Getty Images/Jeff Gross, facebook.com/BrisbaneInternational/Dubai-Duty-Free-Tennis-Championships/SamStosur/sabinelisicki/Elena-Vesnina/Sloaneposts/Roberta-Vinci, twitter.com/DavidFerrer87.