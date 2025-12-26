  • Спортс
  Кузнецова о расставании Алькараса и Ферреро: «Думаю, если у Карлоса не будет хороших результатов, они вполне могут сойтись снова»
Кузнецова считает, что Ферреро еще может вернуться в команду Алькараса.

Экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова прокомментировала детали прекращения сотрудничества Карлоса Алькараса и Хуана Карлоса Ферреро.

«Закончила читать большое интервью Хуана Карлоса Ферреро испанскому изданию Marca. Достаточно откровенно и по-человечески.

Хуан Карлос говорит, что ему обидно и больно, что нужно время, чтобы «переварить и остыть». Также раскрывает поразительные детали их расставания с Алькарасом:

• Решение о расставании принял не сам Карлос, но он был в курсе.
• Самое удивительное для меня: они даже не сели об этом поговорить. Никаких переговоров.
• Ферреро думает: разногласия можно было уладить, сев за стол переговоров, но этого не случилось.

Честно, до сих пор не верится. Распалась идеальная команда, которая построила чемпиона. Теперь будем наблюдать, что будет дальше.

И мне думается: если у Карлоса не будет хороших результатов – они вполне могут сойтись снова. Дверь Ферреро не захлопывает», – написала Кузнецова в телеграм-канале.

Алькарас и Ферреро: история великого дуэта, который разрушили деньги и власть

Нежданчик: Алькарас расстался с тренером, который сделал его великим и был как отец

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Кузнецовой
