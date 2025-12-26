Кузнецова о расставании Алькараса и Ферреро: «Думаю, если у Карлоса не будет хороших результатов, они вполне могут сойтись снова»
Экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова прокомментировала детали прекращения сотрудничества Карлоса Алькараса и Хуана Карлоса Ферреро.
«Закончила читать большое интервью Хуана Карлоса Ферреро испанскому изданию Marca. Достаточно откровенно и по-человечески.
Хуан Карлос говорит, что ему обидно и больно, что нужно время, чтобы «переварить и остыть». Также раскрывает поразительные детали их расставания с Алькарасом:
• Решение о расставании принял не сам Карлос, но он был в курсе.
• Самое удивительное для меня: они даже не сели об этом поговорить. Никаких переговоров.
• Ферреро думает: разногласия можно было уладить, сев за стол переговоров, но этого не случилось.
Честно, до сих пор не верится. Распалась идеальная команда, которая построила чемпиона. Теперь будем наблюдать, что будет дальше.
И мне думается: если у Карлоса не будет хороших результатов – они вполне могут сойтись снова. Дверь Ферреро не захлопывает», – написала Кузнецова в телеграм-канале.
