Гоффен пропустит Australian Open: «Чувствую небольшой дискомфорт в колене, поэтому даю ему время для восстановления»
Давид Гоффен не сыграет на Australian Open.
Экс-седьмая ракетка мира Давид Гоффен сообщил, что пропустит Australian Open из-за травмы колена.
«Немного откладываю возвращение к соревнованиям. Чувствую небольшой дискомфорт в колене, поэтому даю ему время для восстановления. Спасибо всем за поддержку – увидимся в 2026 году 💪», – написал 35-летний бельгиец в соцсети.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Гоффена
