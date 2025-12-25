Гоффен пропустит Australian Open: «Чувствую небольшой дискомфорт в колене, поэтому даю ему время для восстановления»

Давид Гоффен не сыграет на Australian Open.

Экс-седьмая ракетка мира Давид Гоффен сообщил, что пропустит Australian Open из-за травмы колена.

«Немного откладываю возвращение к соревнованиям. Чувствую небольшой дискомфорт в колене, поэтому даю ему время для восстановления. Спасибо всем за поддержку – увидимся в 2026 году 💪», – написал 35-летний бельгиец в соцсети.