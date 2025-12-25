Кузнецова о сотрудничестве Сафиной и Полины Кудерметовой: «На Australian Open Динара лететь не планирует, а дальше – как пойдет»

Светлана Кузнецова прокомментировала работу Сафиной с Полиной Кудерметовой.

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» Светлана Кузнецова рассказала подробности сотрудничества Динары Сафиной и Полины Кудерметовой .

Ранее тренер 104-й ракетки мира Равшан Султанов сообщил , что Сафина будет не только консультировать теннисистку, но и ездить на турниры.

«Увидела новость о том, что Сафина станет тренером Кудерметовой, и сразу поспешила поздравить Динару и расспросить о деталях и ожиданиях.

В реальности ситуация сейчас такая: Динара прилетела на две недели к Полине в Дубай на тренировочный цикл, они договорились попробовать поработать. На Australian Open Динара не планирует лететь, а дальше – как пойдет, что, на мой взгляд, логично.

В любом случае желаю новому тандему удачи – пусть все сложится наилучшим образом!» – написала Кузнецова в своем телеграм-канале.

