Даниил Медведев: «Для меня теннис должен быть таким, как балет. Шоу, где все молчат»

Даниил Медведев: для меня теннис – это элегантное шоу.

11-я ракетка мира Даниил Медведев рассказал, каким хочет видеть теннис.

– Дань, бесит или не бесит: ребенок плачет на трибунах? 

– Бесит. Все бесит (смеется).

Были в Мариинском театре с женой. И мы были в бельэтаже. А сейчас же тема, что телеканалы и все [остальные] хотят, чтобы было больше движения, криков в теннисе, шоу. Балет – это шоу? Это же шоу.

– Это шоу, да.

– А я вот думаю, а чего я сейчас не встану и не скажу: «Я хочу кричать». Я вот посмотрел на это и думаю: для меня теннис должен быть таким. Теннис – это шоу, где все молчат, наслаждаются этим. Между розыгрышами, естественно, поддержка и все такое, но для меня теннис – это элегантное шоу.

Я говорю это, но сам, конечно, не поддерживаю во время матча (смеется). Но таким теннис я бы в идеале хотел видеть. И вот на балете я это видел – никто не сидит в телефонах, минимально как-то снимает, но было круто, – сказал Медведев в интервью «Больше!».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал «Больше!»
