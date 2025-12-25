Роддик о Рублеве: «Очень хочу, чтобы он наконец-то вышел в полуфинал «Шлема»

Энди Роддик: хочу, чтобы Рублев вышел в полуфинал «Шлема» в 2026-м.

Энди Роддик высказался о перспективах 16-й ракетки мира Андрея Рублева на турнирах «Большого шлема».

Россиянин десять раз играл в 1/4 финала турниров «Большого шлема», но ни разу не выходил в полуфинал.

«Я не вижу причин, почему он не может это сделать [вернуться в топ-10] в следующем году. Он способен показывать хорошие результаты. Но он ни разу не выходил в полуфинал турнира «Большого шлема», и мне бы не хотелось, чтобы именно это стало главным штампом при подведении итогов его карьеры.

Я очень хочу, чтобы он наконец сделал этот рывок и вышел в полуфинал «Шлема». Он эмоционально несовершенен? Конечно. А кто идеален? Все мы такие. Но он может буквально сносить соперников ударами с форхенда и бэкхенда. Хотим ли мы увидеть в нем немного безумия в стиле Сафина ? Однозначно».

