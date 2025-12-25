Бублик о том, как хотел бы завершить карьеру: «На турнире ATP – сыграть и уйти. Чтобы не было никакой церемонии»

Александр Бублик: когда перестанет нравиться теннис, вы меня больше не увидите.

11-я ракетка мира Александр Бублик рассказал о своих планах на завершение карьеры.

– Когда-нибудь думал, как и когда закончишь карьеру?

– Заканчивать надо, когда все сделал. Когда понимаешь, что дальше смысла уже нет. Когда этот момент произойдет – не знаю.

Как? Хотел бы закончить на турнире ATP . Сыграть – и уйти. Чтобы не было никакой церемонии. После этого хотел бы провести два выставочных матча – в Астане и Санкт-Петербурге, где начал карьеру.

– Все сделать – это что? Войти в топ-5, выиграть «Шлем» или «Мастерс»?

– У меня по-другому. Все – это когда теннис уже не будет приносить удовольствия и когда для себя внутри я всего добьюсь. Не знаю, когда это произойдет. Может, завтра. А может, не произойдет и через 10 лет.

У меня нет листочка, где я пишу цели на новый год. В данный момент я чувствую удовольствие, хочу играть в теннис, мне это нравится. Когда перестанет нравиться, вы меня больше не увидите. Это будет раз и навсегда.

Думаю, произойдет так: я выйду с матча и скажу: «На этом все».

– Как бы тебе хотелось, чтобы тебя запомнили в теннисе?

– Как человека, который получал удовольствие несмотря ни на что, – сказал Бублик в интервью Спортсу’’.

