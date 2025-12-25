Де Минаур и Болтер поработали волонтерами на благотворительном мероприятии

Алекс де Минаур и Кэти Болтер поработили волонтерами в Лондоне.

Седьмая ракетка мира Алекс де Минаур и 106-я ракетка мира Кэти Болтер поработали волонтерами на мероприятии фонда «Уимблдона », организованном при участии благотворительного проекта Ace Of Clubs.

Вчера теннисисты помогали раздавать еду бездомным в Лондоне.