Бублик – в ответ на слова Кафельникова о том, что он поносил турниры ATP 250: «Во всем, что он сказал, правды – ноль»

Александр Бублик: я никогда не поносил турниры ATP 250.

11-я ракетка мира Александр Бублик прокомментировал высказывание Евгения Кафельникова о выступлениях казахстанца на турнирах категории 250.

В сезоне-2025 Бублик стал чемпионом ATP 250 в Гштааде, Китцбюэле и Ханчжоу.

– Ты видел, что про победы в этом сезоне говорил Кафельников?

– Да кто только не говорил про мои победы.

– «Бублик поносил турниры ATP 250, сейчас он сам выиграл два таких турнира, когда перестал куда-либо попадать. Если бы не было этих турниров, он бы сейчас «Челленджеры» играл». Прокомментируй.

– Во всем, что он сказал, правды – ноль. Я никогда не поносил турниры ATP 250. Я всегда говорил: «Зачем их играть, если на них нет денег?»

Фраза про ATP 250 была сказана на турнире UTS в Лондоне. Меня спросили: «Все говорят про тяжелый график, но вы все играете выставки…» – «На выставке я зарабатываю то, что получу за победу на трех турнирах ATP 250. Но на выставке я играю один день».

То есть мне нужно выиграть три 250-ки, чтобы заработать те деньги, которые я зарабатываю за сутки в Лондоне. Я сказал, что не понимаю, зачем теннисисты играют турниры 250, если им не нужны рейтинговые очки, и они не хотят титулов. То есть на них финансовой выгоды никакой нет. Исключение – турниры по типу Гштаада и Китцбюэля, где платят огромные деньги за приезд, – сказал Бублик в интервью Спортсу’’.

