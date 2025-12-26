Бублик о мате на корте: «Все мы ругаемся, просто люди делают из этого какое-то событие, а я не вижу ничего такого»

Александр Бублик: все ругаются, просто мои маты попадают на телевидение и ютуб.

11-я ракетка мира Александр Бублик рассказал, почему он часто ругается матом.

– На корте ты часто вспоминаешь теннисную маму. Откуда это выражение?

– Наверное, много кто так говорил вокруг – и я привык. Но сейчас реже стал, старею стремительно. Я уже не тот, который был. Уже спокойный. Когда последний раз что-то выдавал? Давно ничего не было.

– Однажды ты сказал: «Использовать нецензурную брань можно, если обладаешь достаточным словарным запасом». Откуда у тебя этот запас?

– Я не считаю, что у меня невероятный словарный запас. Думаю так: если можешь излагать мысли нормально, не используя маты, – без проблем. Но если разговариваешь только матом – это уже проблема.

Но вообще, все мы матом ругаемся, просто люди делают из этого какое-то событие. А я не вижу ничего такого. И не считаю нужным уделять этому столько времени, сколько даже в нашем диалоге.

Все ругаются – ежедневно. В машине или на работе. Перед компьютером или за уроками. Я такой же человек, как и остальные. Просто мои маты попадают на телевидение, ютуб и другие порталы, – сказал Бублик в интервью Спортсу’’.

