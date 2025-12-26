1

Сегодня 50-летие Марсело Риоса

Сегодня день рождения Марсело Риоса.

Сегодня 50 лет исполняется Марсело Риосу. За карьеру Риос, известный своим эксцентричным поведением, выиграл 18 титулов в одиночном разряде и один в парном. 30 марта 1998-го стал первой ракеткой мира и первым латиноамериканцем во главе мирового рейтинга. В этом качестве провел шесть недель.

Кроме того, Риос первым в истории турниров «Мастерс» (с 1990-го) выиграл три грунтовых титула этой серии (Монте-Карло-1997, Рим-1998, Гамбург-1999).

Также Риос единственный теннисист Открытой эры, который за свою карьеру побывал на вершине мирового рейтинга, но никогда не побеждал на турнире «Большого шлема». Его лучший результат на «Шлемах» – финал Australian Open-1998 (уступил Петру Корде). На «Ролан Гаррос» и US Open он доходил до четвертьфинала, на «Уимблдоне» – до четвертого круга.

Риос ушел из тенниса в 27 лет из-за травмы спины. После завершения карьеры он пробовал себя в роли тренера, но ни с кем долго не сотрудничал. В 2018-м чилиец планировал вернуться в тур и сыграть на некоторых «Челленджерах», но в итоге этого не произошло.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс
