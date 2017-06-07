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    Джокович покинет топ-2 рейтинга впервые с марта 2011 года

    Теги Новак Джокович рейтинги Ролан Гаррос ATP

    Новак Джокович, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» уступивший австрийцу Доминику Тиму со счетом 6:7, 3:6, 0:6, не смог защитить прошлогодний титул и по итогам турнира опустится минимум на третью строчку рейтинга.

    Таким образом, впервые с марта 2011 году серб выпадет из топ-2.

    Если Стэн Вавринка дойдет в Париже до финала, то Джокович станет не третьим, а четвертым. По состоянию рейтинга на данный момент вторую строчку займет Рафаэль Надаль, но Вавринка обойдет и его, если выиграет турнир.

    Новак Джокович: «Очень трудно выбраться из такой ситуации и понять, как двигаться дальше. Но я хотя бы пытаюсь»

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