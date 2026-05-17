Рууд после поражения от Синнера: «В Италии есть Янник и еще 6-8 игроков, которые берут штурмом теннисный мир, чего не скажешь о футболе»

Рууд пошутил о футболе после поражения от Синнера в финале в Риме.

Каспер Рууд произнес речь на церемонии награждения «Мастерса» в Риме. В финале норвежец проиграл Яннику Синнеру со счетом 4:6, 4:6.

Синнер выиграл рекордный шестой «Мастрерс» подряд и стал первым итальянцем за 50 лет, ставшим чемпионом этого турнира.

«В первую очередь поздравляю Янника с первым титулом здесь. То, что ты делаешь в этом году, тяжело описать словами. Как тот, кто тоже играет в теннис на высоком уровне время от времени, я понимаю, как тяжело описать то, что ты делаешь.

Для меня большая честь наблюдать за твоей игрой, иметь возможность выйти с тобой на корт в этой прекрасной арене на твоем домашнем «Мастерсе». Поздравляю тебя с тем, что ты сотворил историю для себя, для своей страны и для своей команды. Было потрясающе быть свидетелем такого события.

Я хотел бы поблагодарить свою команду, которая стоит там. Мне немного сложно говорить и смотреть на них одновременно. Для меня этот год был довольно интересным как на корте, так и вне его. За пределами корта год сложился очень хорошо. В начале года у нас с моей невестой родилась дочь. Мы привезли ее сюда, в Рим, и она стала для нас настоящим талисманом. Мы постараемся привезти ее сюда и в следующем году – посмотрим, сможем ли мы выиграть турнир для нее. Для нас это было очень хорошее время.

Я хотел бы обратиться к Федерации тенниса Италии : вы делаете невероятную работу. У вас есть Янник, а после него идут еще шесть, семь, восемь потрясающих игроков, которые буквально берут штурмом теннисный мир. Чего не скажешь о футболе (сборная Норвегии разгромила Италию в обоих матчах квалификации ЧМ-2026 – Спортс’‘). Простите (улыбается). Когда проигрываешь Норвегии, нужно уметь немного пошутить», – сказал Рууд.