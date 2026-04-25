Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»

Янник Синнер: Беллингем – потрясающий игрок и один из моих кумиров.

Первая ракетка мира Янник Синнер поделился впечатлениями от общения с футболистами «Реала» Джудом Беллингемом и Тибо Куртуа .

Ранее Синнер, Беллингем, Куртуа и Рафаэль Надаль сыграли в теннис на стадионе «Сантьяго Бернабеу ».

«Это был очень интересный день. Я впервые побывал на «Бернабеу». Это [корт на футбольном стадионе] выглядело немного странно, но в то же время было уникально. Такое случилось впервые.

Было приятно познакомиться с Куртуа и Беллингемом. Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне. Джуд – потрясающий игрок и один из моих кумиров. С Куртуа мы провели немного больше времени – вместе уезжали отсюда и говорили о разных вещах.

И, конечно, снова увидеть Рафу для меня было чем-то особенным», – сказал Синнер на пресс-конференции.

Синнер отнял у Алькараса Монте-Карло и №1