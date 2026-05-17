  • Синнер после победы на «Мастерсе» в Риме: «Спустя 50 лет мы вернули очень-очень важный трофей домой»
Янник Синнер произнес чемпионскую речь после победы на «Мастерсе» в Риме. Итальянец в финале победил Каспера Рууда – 6:4, 6:4.

Синнер стал первым итальянцем, выгравшим этот турнир, после Адриано Панатти в 1976-м. Он присутствовал на матче, как и президент Италии Серджо Маттарелла, который вручил Синнеру трофей.

«Каспер, прежде всего, поздравляю тебя и всю твою команду. Очень приятно видеть, что ты снова выступаешь на самом высоком уровне в нашем виде спорта. Сейчас приближается самый важный для тебя турнир, и я желаю тебе всего самого лучшего. Я очень рад за тебя, что у тебя и твоей невесты все складывается так хорошо за пределами корта. Желаю тебе всего наилучшего на будущих соревнованиях.

Спасибо команде за все, что вы для меня делаете. Я бы хотел поблагодарить и моих физиотерапевтов – Умберто, Але, Андреа – за то, что вы каждую неделю приводите мое тело в максимально возможную форму, чтобы я мог добиваться таких результатов. Спасибо большое (на итальянском)!

Большая гордость, что сегодня здесь Адриано, президент Италии, Анджело [Бинаги, глава Федерации тенниса Италии]. Я всегда очень волнуюсь, когда есть синьор Маттарелла... (смеется) Так что я постоянно попадаю в неловкие ситуации.

В любом случае, Адриано, спустя 50 лет мы вернули очень-очень важный трофей домой. Очевидно, я не могу сказать, что я видел, как ты выиграл тот турнир – я был слишком молод. Возможно, и мои родители тогда еще не были вместе (смеется). Но поэтому мы очень рады сейчас этому трофею.

Это исторический день – впервые мужскую пару также выиграли итальянцы. В прошлом году здесь выиграла Жасмин Паолини, и в паре тоже – с Сарой Эррани. Мы продолжаем стараться изо всех сил перед вами. Было большой честью играть здесь, спасибо большое за поддержку! Это были очень длинные две недели с большим вниманием, с замечательными моментами. Спасибо большое всем, увидимся через год!»

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Приколист! Ё моё! Называется вернул со смазкой
