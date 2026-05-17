Cиннер взял трофеи всех девяти «Мастерсов» – ранее так делал только Джокович

Янник Синнер впервые стал чемпионом «Мастерса» в Риме. В финале итальянец обыграл Каспера Рууда – 6:4, 6:4.

Теперь у 24-летнего итальянца есть титулы всех девяти «Мастерсов». С момента появления серии в 1990-м все турниры как минимум по одному разу выигрывал только Новак Джокович , причем последний трофей в Цинциннати он выиграл в 31 год.

Всего Синнер выиграл десять титулов «Мастерсов»: в Майами он побеждал дважды, в 2024 году и в этом.

Помимо этого, ранее только Рафаэль Надаль выигрывал за один сезон все три грунтовых «Мастерса». Это было в 2010-м.