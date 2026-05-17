Cиннер взял трофеи всех девяти «Мастерсов» – ранее так делал только Джокович

Янник Синнер впервые стал чемпионом «Мастерса» в Риме. В финале итальянец обыграл Каспера Рууда – 6:4, 6:4.

Теперь у 24-летнего итальянца есть титулы всех девяти «Мастерсов». С момента появления серии в 1990-м все турниры как минимум по одному разу выигрывал только Новак Джокович, причем последний трофей в Цинциннати он выиграл в 31 год.

Всего Синнер выиграл десять титулов «Мастерсов»: в Майами он побеждал дважды, в 2024 году и в этом.

Помимо этого, ранее только Рафаэль Надаль выигрывал за один сезон все три грунтовых «Мастерса». Это было в 2010-м.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Обидно, когда у Новака в соперниках были пиковые Надаль, Федерер, Маррей, Вавринка , и очень сильные ХМДП, Тсонга, Чилич, Бердых, Феррер, которые могли обыграть его в лучший их день. Проиграв 3-4 финала Цинци, потом только в 31 год оформив золотой мастерс. И тут появляется рыжий киборг на допинге, у которого в соперниках, один Алькарас, и то который постоянно травмируется . Да на*ер такие рекорды. Даже если он выиграет 30 шлемов и 50 мастерсов, ну нельзя назвать такого игрока Гоатом
на каком допинге? Благодаря допингу Мастерсы берет?
Казалось, что рекорды Джоковича никто не побьёт, да не тут-то было, он ещё не закончил, а его рекорды начали бить)))
По сути Синнер побьет его рекорд, если выиграет больше мастерсов чем серб.
Нет и нет. Чушь пишите.
удивительно, что за два грунтовых мастерса лучшее сопротивление оказал Медведев
За предыдущие два хардовых, в общем, он же)
Ну насчет харда неудивительно
Таки молодец. А ежели кто против и порицает, то пусть пойдет и сам так сделает. Тур сейчас же не тот-любой дурак справится)
Победы Синнеры можно смаковать только ради бомбёжки наших пацреотов))
Такого хейта к одному игроку не припомню со времён Серены)
Никто б его так не хейтил, если бы он себя не замарал допингом, причем дважды, причем, не самым легким. И не понес за это никакого наказания.
Не настолько хорош Синнер насколько тур говёный
Это он еще на таблетках ахахахах
говёный тур на диванах, а там ребята работу работают
Пенс еще не закончил, а рекорды уже начали отбирать
Кто отобрал? Повторил, да и только. Первым в истории это сделал Джок. Это навсегда.
6 подряд мастерсов. Учите матчасть
К рекордам допингиста уважения нет
Болею за Новака с 2007 года, и всегда не любил Федалей, но когда в теннисе появляется такое рыжее зло, начинаешь уважаешь Рафу и Роджера , насколько они были лучшими
Фанаты Новака как с цепи сорвались
Не надо про всех, есть люди, которые болеют и за Новака, и за Янника (я в их числе, например). А с цепи сорвались люди с клостеболом головного мозга) У них какая-то мазь в марте 2024 с какими-то следами какого-то допинга уже больше двух лет у Синнера действует))
